Oppo, İkinci Nesil A83 Modelini Satışa Sundu

Bundan birkaç ay önce A83 modelini görücüye çıkaran Oppo, küçük değişikliklerle cihazı yeniledi. A83 2018 adıyla Pakistan'da satışa çıkan cihaz, Oppo A83'in ikinci nesli konumunda.

Oppo, birkaç ay önce tanıtılan A83 modelini yeniledi. A83 2018 adıyla Pakistan'da satışa sunulan cihaz, selefine göre çok küçük donanımsal farklılıklar sunuyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken A83 2018, eskisine göre daha yüksek bir RAM ile geliyor. Çin'in yükselen yıldızlarından biri olan Oppo, aynı zamanda OnePlus'ın kurucu markalarından biri.

Yeni Oppo A83 2018, RAM konusunda artık daha cömert. 4 GB RAM ile gelen cihaz, aynı zamanda 64 GB depolama kapasitesi sunuyor. Bu cihazda da MediaTek'in sekiz çekirdeikli Helio P23 işlemcisini tercih eden Oppo, işlemci konusunda herhangi bir değişikliğe gitmemiş. Grafik tarafına baktığımızda ise, Mali-G71 MP2 grafik işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz.

3180 mAh bataryasıyla pil konusunda üzmeyecek olan cihaz, 13 MP arka ve 8 MP ön kamerayla birlikte geliyor. Ekran tarafına baktığımızda ise 720x1440 çözünürlüğünde 5.7" IPS ekranla karşılaşıyoruz. Yeni Oppo A83 2018'in fiyatı ise 258 dolar seviyesinde. 3 GB RAM'li eski versiyonun fiyatını da 224 dolardan 173 dolara indiren Oppo, fiyat konusunda oldukça rekabetçi bir politika izliyor gibi görünüyor.