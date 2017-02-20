Oppo, MWC 2017'de Yeni Bir Optik Zoom Teknolojisi Tanıtacak

Oppo, gelecek hafta MWC 2017’de yeni bir kamera teknolojisi tanıtacak. Bu teknolojinin yeni bir optik zoom teknolojisi olacağı tahmin ediliyor.

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, önümüzdeki pazartesi MWC 2017’de “5x” adını verdiğini yeni bir kamera teknolojisini tanıtacak. Şirket, bu hamlesiyle Çin pazarı dışındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu konunun açığa çıkmasını sağlayan basın bülteni, 5x’in nasıl bir teknoloji olduğu konusunda herhangi bir bilgi içermiyor. Basın bülteninde Oppo’nun bu yeni teknolojisi, “dünyanın akıllı telefon fotoğrafçılığını algılama şeklini değiştirecek dikkat çekici bir teknolojik yenilik” olarak tanımlanıyor. Oppo’nun daha önce piyasaya sürdüğü akıllı telefonları, selfie’leri güzelleştirme konusuna odaklanan ve böylece kullanıcıların resimlerini iyileştirmeyi amaçlayan birçok özellik barındırıyordu.

Basın bülteninde teknolojinin tam olarak ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi olmasa da 5x ismi ve bültende yer alan “Çok yakın, onu hissedebilirsin.” cümlesi tanıtılacak olan teknolojinin yeni bir optik zoom teknolojisi olduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen CES fuarında Asus da yeni telefonu Zenfone 3 Zoom ile kayıpsız üç kat zoom yapmaya imkan sağlamak için özel bir çift kamera sistemi kullanan benzer bir teknolojiyi tanıtmıştı.