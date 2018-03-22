Oppo’nun 25 MP’lik Selfie Canavarı F7 - Özellikleri

Oppo’nun önümüzdeki günlerde duyuracağı F7’nin donanım özellikleri sızdırıldı. Telefonun, özelliklerini öğrendikten sonra Türkiye’ye gelmesini isteyebilirsiniz.

Son dönemde atağa geçen firmalar arasında yer alan Oppo’nun yeni akıllı telefonu Oppo F7, duyurulmasına birkaç gün kala sızdırıldı. Ortaya çıkan özelliklere göre tam bir selfie telefonu olacak Oppo F7’de, 6.23 inçlik FHD+ ekran bulunacak. 25 MP’lik ön kamera ile birlikte gelen akıllı telefon, iPhone X trendine katılarak çentikli bir ekranla geliyor.

'Capture the Real You' (gerçek seni yakala) sloganıyla çıkış yapacak akıllı telefon, yapay zeka destekli 25 MP’lik bir ön kamera ile selfie tutkunlarının amiral gemisi olmayı hedefliyor. Oppo F7, yapay zeka güzellik teknolojisi 2.0 sayesinde 8 milyon veriyi işleyerek 290’dan fazla güzellik efekti eklemenize olanak tanır.

Ön kamera yalnızca selfie için geliştirilmemiş. Bu kamera, aynı zamanda yüz kilidi özelliği sunduğu gibi AR efektlerini de destekliyor. Telefonun arka tarafına baktığımızda, bizleri 16MP’lik tek bir kamera karşılıyor. Arka kamerada, insanlarla arka çevreyi ayıran özel bir yapay zeka teknolojisi var.

Oppo F7, 6.23 inçlik FHD+ bir ekranla geliyor. Her çekirdeği 2 GHz’de çalışan sekiz çekirdekli Helio P60 yonga seti ile gelen telefon, Mali-G71 MP3 GPU’dan güç alacak. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunması beklenen Oppo F7, 3400 mAh’lik bir bataryadan güç alacak. Oppo’nun yeni selfie canavarı F7’nin 26 Mart’ta duyurulması bekleniyor.