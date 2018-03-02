Oppo R15 ve R15 Plus Çentikli Ekrana Sahip Olacaklar

iPhone X’un ardından iyice ünlenen çentikli ekran trendine Oppo da katılıyor. Şirket, iki akıllı telefonu ile pazara girmeye hazırlanıyor.

2018’in akıllı telefonları, MWC 2018 ile birlikte ardı ardına duyuruluyor. Bu sene duyurulan akıllı telefonların yine çok güzel tasarımlarla çıktığını görmüş olsak da, bazılarının Apple’ın geçen sene çıkardığı iPhone X’dan esinlendiğini görüyoruz. Daha önce ortaya çıkan akıllı telefon sızıntılarının ardından şimdi de Oppo’nun R15 ve R15 Plus akıllı telefonları ortaya çıktı.

Telefonların ortaya çıkan en önemli özelliği, iPhone X’larda yer alan çentikli ekran oldu. iPhone X’a göre çok daha küçük bir çentikle karşımıza çıkan Oppo, daha önce Essential ve Sharp tarafından tanıtılan, ancak Apple ile popüler hale getirilen ekran tasarımını benimsemiş gibi duruyor.

Oppo’nun yeni akıllı telefonları R15 ve R15 Plus ile ilgili henüz net bir açıklama yok. Bu yüzden cihazın tasarımı dışında bilgiler veremiyoruz, ancak şirketin yapay zeka platformunu destekleyen en güncel yonga setlerinden olan Snapdragon 700 serisi ile çıkması bekleniyor.

iPhone X’un En Beğenilmeyen Özelliği Sahiplendi

iPhone X çıktığında milyonlarca kullanıcı, cihazın çentiğinin çok kötü olduğu hakkında yorumlar yapmış, akıllı telefonun kötü özelliği olarak çentik ana konu olmuştu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra, özellikle de Çinli üreticilerin iPhone X tasarımını sahiplenmesi, “çentik” ismini daha fazla sahiplenmemizi sağladı. Umarım Xiaomi de bu trende katılıp çentikli bir akıllı telefon duyurmaz -kişisel fikrim bu yönde-.