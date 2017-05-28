Çıkacak yeni telefon konusunda pek de temkinli olmayan Oppo R11'den yeni görseller geldi.

Oppo R11 konusunda daha önce de sızıntılar olmuştu, hatta bir tv reklamından dahi görüntüler sızmıştı. Telefonun yeni sızan fotoğraflarında oldukça kişisel duruyor. Gümüş rengiyle karşımızda bulunuyor.

Arkada çift kamera yer alırken, ön kısımda fiziksel home tuşunda da parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Zaten 10 Haziran'da tamamen ortaya çıkacağı için çok fazla beklememize gerek kalmıyor. Ayrıca TENAA'nın verdiği bilgiler doğrultusunda telefonda 16MP + 20MP ikili arka kamera, 20MP selfie kamerası, 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip olup, Snapdragon 660 çipi ile gelecek. Ekran, 1080p çözünürlükte 5.5 inç AMOLED ve 2.900 mAh bataryası olacak.

Oppo R11 Plus'ın da 10 Haziran'da duyurulması bekleniyor ve özelliklerinin Oppo R11'e kıyasla biraz daha büyük 6 inç ekran, 6GB RAM ve 3,880 mAh batarya ile farklılık göstermesi bekleniyor. İki telefon arasında birkaç küçük değişiklikler de görebiliriz.