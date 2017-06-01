Oppo R11'in Görselleri ve Videosu Sızdırıldı!

Oppo R11 daha çıkmadan görselleri ve kısa bir videosu sızdırıldı.

Cihazın açıklanmasına 10 gün kalmışken cihazın kısa bir videosu ve bilgisayar tarafından oluşturulmuş görselleri sızdırıldı.

Oppo, R9s ve R9s Plus modellerini 6 ay kadar önce açıkladı. Bu amiral gemisi cihazlar uygun fiyatlı olmalarına rağmen gösterdikleri kamera performansı ile dikkat çekmişlerdi. Fakat sonrasında bu cihazlar yazılımsal sorunlar sebebiyle tercih edilmemeye başladı. Bu yüzden Çinli üretici R11 ve R11 Plus olan yeni iki modeliyle karşımıza çıktı. R11 ve R11 Plus'ın 10 Haziran'da tanıtılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde cihazı TENAA raporlarında çok detaylı olmasa da görmüştük. Tasarım olarak ön taraf çok değişmezken arka taraftaki çift kamera ve anten şeritleri iPhone 7 Plus'ı andırıyor.

Sızdırılan görsellere görüldüğü gibi Oppo R11, bir önceki seri olan R9s'lerden çok da farklı değil. R9s'in iPhone 6'ya benzediği kadar R11'de iPhone 7 Plus'a benziyor.

Oppo R11 Özellikleri