Oppo, Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikle uzun zamandır beklenen iki telefonu R11 ve R11 Plus’ı duyurdu.

Çin’in en klas üretici şirketlerinden olan Oppo, tasarımları ve donanım özellikleriyle alıcılarını mest edecek iki telefonu R11 ve R11 Plus’ı duyurdu.

%77 ekran-gövde oranına sahip olan R11, 1.6 mm’lik dar köşeye sahip 5.5 inçlik ekranla gelecek. R11 Plus’ta ise 6 inçlik bir ekran bulunacak. Her ikisinde de 16+20 MP çözünürlüklerinde iki arka kamera bulunan cihazların ön kısmında ise 20 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

OnePlus 5’ten sonra tasarımıyla iPhone 7 Plus’a benzeyen bir başka modeller olan bu iki cihaz, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çalışacaklar. Siyah, altın ve gül altın renk seçeneklerine sahip fakat fiyatları yarın açıklanacak olan cihazların özelliklerine bir bakalım:

Oppo R11 özellikleri

1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik ekran

14nm üretim sürecinden geçirilen 8 çekirdekli Snapdragon 660 işlemci ve Adreno 512 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB dahili hafıza

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi

Çift ton LED flaşlı 16 MP çözünürlüğünde ana, 20 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamera

20 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi sensörü

3000mAh büyüklüğünde batarya

Boyut: 154.5× 74.8×6.8mm, ağırlık: 150g

R11 Plus özellikleri