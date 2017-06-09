Çin’in en klas üretici şirketlerinden olan Oppo, tasarımları ve donanım özellikleriyle alıcılarını mest edecek iki telefonu R11 ve R11 Plus’ı duyurdu.
%77 ekran-gövde oranına sahip olan R11, 1.6 mm’lik dar köşeye sahip 5.5 inçlik ekranla gelecek. R11 Plus’ta ise 6 inçlik bir ekran bulunacak. Her ikisinde de 16+20 MP çözünürlüklerinde iki arka kamera bulunan cihazların ön kısmında ise 20 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.
OnePlus 5’ten sonra tasarımıyla iPhone 7 Plus’a benzeyen bir başka modeller olan bu iki cihaz, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çalışacaklar. Siyah, altın ve gül altın renk seçeneklerine sahip fakat fiyatları yarın açıklanacak olan cihazların özelliklerine bir bakalım:
Oppo R11 özellikleri
- 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik ekran
- 14nm üretim sürecinden geçirilen 8 çekirdekli Snapdragon 660 işlemci ve Adreno 512 grafik işlemcisi
- 4 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB dahili hafıza
- Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi
- Çift ton LED flaşlı 16 MP çözünürlüğünde ana, 20 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamera
- 20 MP çözünürlüğünde ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 3000mAh büyüklüğünde batarya
- Boyut: 154.5× 74.8×6.8mm, ağırlık: 150g
R11 Plus özellikleri
- 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde 6 inçlik ekran
- 14nm üretim sürecinden geçirilen 8 çekirdekli Snapdragon 660 işlemci ve Adreno 512 grafik işlemcisi
- 6 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB dahili hafıza
- Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi
- Çift ton LED flaşlı 16 MP çözünürlüğünde ana, 20 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamera
- 20 MP çözünürlüğünde ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4000mAh büyüklüğünde batarya
- Boyut: Z165.8 × 81.5 × 7.8mm; ağırlık: 188g