Oppo R11s'in Basın Görselleri Sızdırıldı!

Çin'in popüler üreticilerinden Oppo'nun merak edilen yeni modeli basın görselleriyle karşımıza çıktı.

Oppo'nun bu aralar ağızlardna düşmeyen iki modelinden biri olan R11s, önce AnTuTu'da, şimdi de görsellerde ortaya çıktı.

Cihazın donanımsal özellikleri olarak Qualcomm Snapdragon 660 ile geleceği ve 4 GB RAM, 64 GB dahili depolamaya sahip olacağı biliniyor. 1080x2160 çözünürlükte Full HD+ ekranla gelecek olan cihaz, Android 7.1.1 barındırıyor ve 20 + 20 MP'lik çift kameraya sahip.

Tasarımsal olarak bildiğimiz aynı coğrafyadaki cihazlarla neredeyse aynı olan R11s, çerçevesiz kategorisine dahil edebileceğimiz yüksek bir ekran-gövde oranına sahip. Arka tarafında çift kamera ve parmak izi okuyucusuna sahip olan cihazın dizaynı, OnePlus 5'i ya da yakında çıkması beklenen OnePlus 5T'yi anımsatıyor bizlere.

Siyah, altın ve kırmızı renklerinde gelecek olan cihazın, kırmızı renginde çerçeve ve arka taraf renkli olacak ancak ön panel siyah kalacak. Cihazın farklı açılarını ortaya çıkaran görsellere baktığımızda MicroUSB portunu alt kısımda görüyoruz. Bu kullanıcıların pek önemsediği bir nokta olmasa da yeni teknolojiye uyum sağlamamak kimse tarafından hoş karşılanmayacaktır. Cihaz, yine eski bir teknoloji olan, ancak kullanıcıların istediği 3.5mm kulaklık jackına sahip.

2 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak cihaz hakkında tüm bilgileri o günün ardından öğrenebileceğiz.