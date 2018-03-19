Oppo'nun yeni tasarım harikası Oppo R15, %90 ekran gövde oranı ve hem Snapdragonlu hem de MediaTekli versiyonu ile tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni orta seviye fiyat/performans canavarı R15 modelini tanıttı. Super-V Display olarak adlandırılan 6.28 inç boyutunda 19:9 formatta ve FHD+ çözünürlükte olan OLED ekran, sunduğu %90’lık ekran kasa oranı ile tüketicilere oldukça iyi bir kullanım hissiyatı sunuyor.

Oppo, R15 ile birlikte ‘R15 Dream Mirror Edition’ adında bir de özel bir model sundu. Bu özel modelin ana modelden farkı ise Helio P60 yerine Snapdragon 660 işlemcisinden güç alması ve 5 megapiksel yerine 20 megapiksellik ikincil arka kamerasının bulunması. Her iki versiyonda da kameralar, yapay zeka destekli sahne tanıma özelliğini destekliyor.

OPPO R15 Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P20 (Özel sürüm: Snapdragon 660)

MediaTek Helio P20 (Özel sürüm: Snapdragon 660) RAM: 6GB

6GB Depolama: 128GB+MicroSD

128GB+MicroSD Ekran: 6.28 inç Full HD+ OLED

6.28 inç Full HD+ OLED Arka Kamera: 16MP ana kamera, f/1.7 diyafram, Sony IMX519 sensör + 5MP ikincil kamera (Özel sürüm: 20MP ikincil kamera)

16MP ana kamera, f/1.7 diyafram, Sony IMX519 sensör + 5MP ikincil kamera (Özel sürüm: 20MP ikincil kamera) Ön Kamera: 20MP f/2.0

20MP f/2.0 Batarya: 3450mAh

3450mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Kar beyazı, sıcak kırmızı ve yıldız moru olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak OPPO R15, 1850 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. R15 Dream Mirror Edition versiyonu ise yine aynı renk seçenekleri ile 2050 TL fiyata sahip olacak. Bu fiyatlara vergilerin dahil edilmediğini hatırlatalım.