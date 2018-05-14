Çentik Etrafındaki Boşlukları Zekice Dolduran Telefon!

Akıllı telefon üreticileri arasında iPhone X’dan sonra bir trend haline gelen çentikli ekran, beraberinde önemli bir tasarım ve görünüm sorununu da getirdi. Üreticiler, ekranda beliren siyah ve anlamsız boşlukların farklı amaçlarla kullanılması için çalışırken, Oppo bunu başarmış görünüyor.

Android üreticileri, iPhone X’u gördükten sonra çentikli ekran tasarımını sıradanlaştırmak için düğmeye bastılar. Samsung haricinde neredeyse her üreticinin amiral gemilerinde ve hatta orta seviye telefonlarında bile çentikli ekranı görmek artık mümkün. Her üretici de çentikli ekranların beraberine gelen tasarım sorunları üzerinde çalışıyor.

Huawei P20 Pro ve LG G7 ThingQ cihazlarında yer alacak çentik, kullanıcının özgür iradesiyle ortadan kaldırılabiliyor. Bunun için kullanıcı ayarlar sekmesinde çentik etrafındaki ekran çıkıntılarını siyah renge ayarlıyor.

Özellile cihazın yan çevirildiği zamanlarda videolar izlerken ya da oyunlar oynarken can sıkan çentik tasarımına, en işlevsel özelliği ise Oppo kazandırdı. Firmanın amiral gemisi R15 Pro, anlamsız boşluklara araç çubuklara araç çubukları getiriyor. Kullanıcılar video izlerken ya da oyunlar oynarken bu araç çubuğu sayesinde diğer uygulamaları küçük bir pencere olarak açabiliyorlar.

Çentikli araç çubuğu kapalı:

Çentikli araç çubuğu açık:

Araç çubuğu üzerinde ise ekran görüntüsü ya da kaydı almaya yarayan iki pratik özellik var. Bunun dışında WhatsApp, Line ve Facebook Messenger gibi uygulamalara “resim içinde resim” moduyla erişmek mümkün. Bu uygulamaların sundukları hizmetlere, ekranın istediğiniz köşesine sürükleyebileceğiniz küçük pencereler içinde erişebiliyor, bu sırada videoyu kesmek zorunda da kalmıyorsunuz.

Oppo’nun bu pratik adımı karşısında onu asıl zorlayacak şey diğer üreticiler değil, uygulama geliştiricileri olabilir. Zira çentikli olmayan cihazlar için bile çentik uygulaması geliştiren geliştiriciler, bu araç çubuğunun benzeri özellikleri taşıyan uygulamalar yapacaklardır.

OnePlus ve Oppo’nun aynı şirkete bağlı olduklarını düşünürsek, 16 Mayıs’ta tanıtılacak OnePlus 6’da da aynı özelliği göreceğimizi söyleyebiliriz.