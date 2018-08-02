Oppo R17 Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucusuyla Gelecek

Oppo'nun farklı bir çentik tasarımıyla öne çıkan yeni telefonu R17 hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla gelecek.

Oppo'nun yakın bir zamanda çıkaracağı yeni telefonu R17'nin ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip olacağı tahmin ediliyordu. Bugün ortaya çıkan bir sızıntı ile bu tahmin büyük oranda doğrulanmış oldu. Ancak hala netleşmeyen bazı şeyler var.

Daha önce TENAA kayıtlarında ortaya çıkan bilgilere göre Oppo R17'de yatay olarak konumlandırılmış çift arka kamera kurulumu olacaktı. Fakat yeni sızıntıya göre kameralar dikey olarak konumlandırılmış görünüyor. Bu durum kafa karışıklığı yaratsa da muhtemelen Oppo F9 Pro modeli bahsedilen yatay arka kamera kurulumuna sahip olacak. İki cihazın da birbirine oldukça benzer tasarlandığını söylemeden geçmeyelim.

OnePlus 6 benzeri bir arka kamera kurulumuyla gelecek olan Oppo R17, çok yüksek ihtimalle ekrana gömülü parmak izi okuyucuyla karşımıza çıkacak. Bugüne kadar ortaya çıkan tüm detaylar bu yönde. Cihazın fiyatlandırmasıyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.