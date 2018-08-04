OPPO R17 Gorilla Glass 6'ya Sahip İlk Telefon Olabilir

Gorilla Glass 6 ile geliştirilen ilk telefonlar OPPO imzasını taşıyabilir. Sızdırılan yeni bilgiler OPPO R17 veya OPPO F9 Pro'nun Gorilla Glass 6'ya sahip olabileceğini gösteriyor.

Haftalar önce Corning, Gorilla Glass'ın bir sonraki versiyonu olan Gorilla Glass 6'yı açıkladı. Gorilla Glass 5, 2016'da piyasaya sürüldü ve Corning'e göre Gorilla Glass 6, Gorilla Glass 5'ten kırılma direncine göre iki kat daha iyi, çizilme direnci ise önceki modelle aynı seviyede olacak. Duyuru sırasında şirket önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sunulacağını da açıkladı. Duyurunun devamında Corning, OPPO'nun Gorilla Glass 6'yı kullanan ilk mobil cihaz olacağını açıkladı.

Corning, daha önce Gorilla Glass 6'nın şirketin en dayanıklı kapak camı olduğunu belirtmişti. Kapak camı performansını iyileştirmek isteyen şirketin bilim insanları, çoklu damlaların zorluğunu çözmek için “tamamen yeni bir malzeme” geliştirdi. Yeni malzeme, laboratuvar testlerinde 1 metreden 15 metreye pürüzlü yüzeylerde test edildi. Soda-kireç ve alüminosilikat gibi maddeden oluşan rekabetçi cam bileşimler, aynı test koşulları altında başarılı olamadılar.

OPPO'nun yakın gelecekte piyasaya sürülecek iki telefon geliştirdiğini de biliyoruz: OPPO F9 / OPPO F9 Pro ve OPPO R17. OPPO F9 Pro, yeni bir çentik tasarımı ve VOOC şarjı ile şirket tarafından yakın zamanda piyasaya sürüldü. OPPO F serisi, şirketin orta sınıf serisi OPPO R serisi ise orta-üst sınıf akıllı telefonlardır. Bu nedenle, OPPO R17 veya OPPO F9 Pro'nun Gorilla Glass 6'ya sahip ilk akıllı telefon olacağını düşünmek mantıklı. Kapak camı önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek. Şu an itibariyle OPPO cihazlarının özellikleri hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. OPPO R17, OPPO R15'in devamı olacak, OPPO F9 / F9 Pro ise OPPO F7'nin devamı olacak.

