Oppo-Amazon ortaklığı sonucunda ortaya çıkarılan Realme markasının ilk üyesi olan Oppo Realme 1 tanıtıldı. 3 farklı varyantı bulunan cihaz, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Birleşik Devletler merkezli e-Ticaret şirketi olan Amazon, bu ayın başında Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ile yeni bir akıllı telefon serisi başlatmak için iş birliği kurmuştu. Her iki taraf için de karlı olması beklenen bu ortaklık ilk meyvesini verdi ve Oppo, yeni Realme 1’i tanıttı.

Çentiksiz fakat nispeten kalın çerçeveli bir tasarıma sahip olan Oppo Realme 1, 6 inç boyutunda Full HD+ bir ekrana sahip. Cihaz her ne kadar kalın çerçevelere sahip olsa da %84,8 ekran gövde oranı ile ‘ince çerçeveli’ iPhone X’dan daha iyi bir ekran/gövde oranına sahip.

Oppo Realme 1 Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P60

RAM: 3GB/4GB/6GB

Depolama: 32GB/64GB/128GB

Ekran: 6 inç Full HD+ IPS

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3410mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Ay ışığı gümüş ve siyah elmas olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Oppo Realme 1’in 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 590 TL, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu 720 TL, 6GB RAM+128GB ROM’lu versiyonu ise 910 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Yalnız bu fiyatlara vergileri eklemeyi unutmayın.