Birleşik Devletler merkezli e-Ticaret şirketi olan Amazon, bu ayın başında Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ile yeni bir akıllı telefon serisi başlatmak için iş birliği kurmuştu. Her iki taraf için de karlı olması beklenen bu ortaklık ilk meyvesini verdi ve Oppo, yeni Realme 1’i tanıttı.
Çentiksiz fakat nispeten kalın çerçeveli bir tasarıma sahip olan Oppo Realme 1, 6 inç boyutunda Full HD+ bir ekrana sahip. Cihaz her ne kadar kalın çerçevelere sahip olsa da %84,8 ekran gövde oranı ile ‘ince çerçeveli’ iPhone X’dan daha iyi bir ekran/gövde oranına sahip.
Oppo Realme 1 Özellikler
- İşlemci: MediaTek Helio P60
- RAM: 3GB/4GB/6GB
- Depolama: 32GB/64GB/128GB
- Ekran: 6 inç Full HD+ IPS
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3410mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Ay ışığı gümüş ve siyah elmas olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Oppo Realme 1’in 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 590 TL, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu 720 TL, 6GB RAM+128GB ROM’lu versiyonu ise 910 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Yalnız bu fiyatlara vergileri eklemeyi unutmayın.