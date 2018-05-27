Realme One 1 vs Xiaomi Redmi Note 5 Savaşında Kazanan Kim?

Uygun fiyatlı cihazlarıyla tanınan Çin devi Xiaomi'ye kafa tutan Realme 1, sizce bu savaşın galibi olabilir mi?

Son günlerde uygun fiyatlarıyla pahalı amiral gemilerine meydan okuyan Çin menşeli firmalara hepimiz aşinayız. Özellikle Xiaomi boyutunda birçok taraftara sahip olan bu telefonların kuşkusuz ki en medyatiği Xiaomi Redmi Note 5. Fakat şu sıralar oldukça ünlü olan bu cihazın kendisi gibi uygun fiyatlı ciddi bir rakibi var, Oppo Realme 1. Bugün sizler için bu iki telefonu karşılaştırarak kazananı belirlemeye çalışacağız.

Tasarım

Konu eğer farklılıksa Realme 1’in son derece dikkat çekici bir tasarımı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Arka yüzeyine bakıldığında adeta kara bir elması anımsatan cihaz, dönemin trendine uymayarak çentiksiz bir tasarımı tercih etmiş olsa da farklı tasarımları seven kullanıcılar için biçilmiş kaftan.

Fakat tüm bunların aksine sizin için estetik anlayış sadeliği tasvir ediyorsa; tam bir görev telefonu olan Xiaomi Redmi Note 5, %77 ekran oranı ile sadelik seven kullanıcılar için büyük bir albeni oluşturuyor.

Ekran

Realme 1: 6 inçlik (2160 x 1080) Full HD bir ekrana sahipken 402 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran parlaklık testlerinden mükemmel sonuçlar alan cihaz, güneş ışığına dair koşullarda ve diğer dış mekan koşullarında kusursuz bir hizmet sunuyor.

Redmi Note 5: 5.99 inç ekranı (2160 x 1080) Full HD ekrana sahip olan cihaz 403 PPI piksel yoğunluğu ile rakibiyle eş değer özellikler barındırıyor. Tıpkı Realme 1 gibi Redmi Note 5 de dış mekan koşullarına karşı son derece başarılı bir ekran donanımı taşıyor.

Kamera

Realme 1: LED flaşla birlikte f/2.2. diyafram değerine sahip 13MP’lik arka kameraya sahip olan cihaz, aynı zamanda 8MP’lik bir ön kameraya sahip.Genel anlamda başarılı fotoğraflar elde edilen kamera konfigürasyonu özellikle güneş ışığı altında mükemmel sonuçlar veriyor. Tüm bu özelliklerinin üzerine bir ‘Al güzellik’ yazılımına sahip olan cihaz, selfie anlamında da son derece geçerli bir kameraya sahip.

Redmi Note 5: Led flaşla birlikte f/2.2 diyafram açıklığına sahip cihaz 12MP’lik bir arka kameraya sahip. Ön kısmında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip flaşlı, 5 MP’lik bir kameraya sahip olan cihaz, gün ışığında son derece olumlu sonuçlar verirken gece çekimlerinde maalesef isteneni tam anlamıyla veremiyor.

Yazılım

Realme 1: Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan cihaz, yazılım anlamında günümüzün gereklerini tam anlamıyla yerine getiriyor.

Redmi Note 5: Kutusundan Android 7.1.2 Nougat ile çıkan cihaz, yazılım anlamında rakibini geriden takip ediyor.

Performans:

Realme1: MediaTek Helio P60 yonga setine sahip olan cihaz, 4’lü 2Ghz Cortex A73 ve 4’lü 2 GHz Cortex A53 CPU’nun birleşimiyle günümüz koşullarına oldukça iyi bir şekilde ayak uydurabiliyor. 6GB’lık RAM’i ile günlük kullanımda oldukça başarılı bir performans sergileyen cihaz, PUBG gibi oyunları dahi en yüksek ayarlarda sorunsuz bir şekilde oynamanıza olanak veriyor.

Redmi Note 5: Snapdragon 625 yonga setli cihaz, 2.02Ghz’lik 8 adet Cortex A53 işlemciden oluşuyor. İsteğe göre 3GB ya da 4GB RAM sunan Redmi Note 5, performans anlamında Realme 1’ın gerisinde kalıyor. Performans anlamında mutlak galibin Realme 1 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Depolama

Realme 1: 3 farklı varyasyonu bulunan cihaz, 3GB RAM’e 32GB’lık depolama alanı sunarken bu değerler; 4GB RAM’e 64GB ve 6GB RAM’e 128GB’lık depolama alanı ile genişletilebilir MicroSD yuvasını hizmete sunuyor.

Redmi Note 5: 3GB RAM’e 32GB ya da 4GB RAM’e 64GB’lık depolama alanı hizmeti sunan iki varyasyonlu cihaz, microSD ile ekstra 128GB’lık alan yaratma imkanı da veriyor.

Batarya

Realme 1: Güç yönetimi anlamında da AI teknolojisi kullanan cihaz, nerede ne kadar güç harcaması gerektiğini anlayarak son derece başarılı bir güç yönetimi uyguluyor. 3410mAh’lık batarya kapasitesini olabilecek en iyi şekilde değerlendirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Redmi Note 5: Herhangi bir hızlı şarj özelliği bulunmayan cihaz 4000mAh’lık kapasitesi ile Realme 1’den üstün gibi gözükse de Realme 1’in AI teknolojisi sebebiyle neredeyse eşit bir batarya performansına sahip. Ancak iki telefon da yoğun kullanımda dahi koca bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Sonuç

Fiyat anlamında da rakibi Redmi Note 5’ten daha uygun fiyata satılan Realme 1, fiyat performans anlamında Çin devi Xaomi’nin cihazını geride bırakıyor gibi görünüyor.

Siz değerli Webtekno okuyucuları da anketimize katılarak hangi telefonu daha başarılı bulduğunuzu bizlerle paylaşabilir, iki cihaz arasında yaptığımız değerlendirmeyi daha da adaletli bir hale getirebilirsiniz.