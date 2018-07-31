Ordu’da Yunan Mitolojisindeki Bir Tanrının Heykeli Bulundu

Doğu Karadeniz bölgesindeki ilk arkeolojik kazı alanı olan Kurul Kalesi'nde, Ana Tanrıça Kibele heykeli ardından üç önemli heykelcik daha bulundu. Bu heykelciklerden birisinin Kibele’nin partneri olduğu düşünülüyor.

Anadolu medeniyetlerinin çok fazla kalıntı bıraktığı yerlerden birisi de Ordu oldu. Şehirde yapılan Kurul Kalesi kazılarında, 2 yıl önce Kibele heykeli bulunmuştu. Geçen zamanda çalışmalar devam etti. 2100 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykelinin ardından 3 önemli heykelcik de keşfedilmiş oldu.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yapılan kazılarda 15'i arkeolog, toplam 35 kişilik bir ekip çalışıyor. Bölgede bulunan heykellerin de tıpkı 2 yıl önce bulunan Kibele heykeli gibi 2100 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

2010 yılından beri yürütülen Kurul Kalesi kazıları için konuşan Şenyurt, bölgede çok sayıda eser bulacaklarına inanıyor. Yeni bulunan heykellerden birisi, Tanrıça Kibele’nin partneri olan bir başka Anadolu kökenli tanrıya ait. Bu tanrının adı da Dionysos. İkinci heykel ise henüz çocuk olan Dionysos’u yetiştiren Tanrı Pan figürü. Tüm bu kültlerle ilişkili olan keçi başı şeklinde kaplar da bulunmuş durumda.

Şenyurt, “Açık söylemek gerekirse, Dionysos ile ilgili daha farklı buluntular ile karşılaşacağız. Burada bu heykellerin bulunması hepimizi mutlu etti. Bu kült, Doğu Karadeniz’de bu grek dünyasından bildiğimiz bu kültün Anadolu topraklarında ve Doğu Karadeniz’de kendini temsil ediyor olması, bizi gerçekten çok mutlu etti. Kurul Kalesi kazıları, daha çok buluntuya ve daha çok eserlere gebe diyelim. Bundan sonraki kazılarımızda aynı hızda devam edecek” şeklinde konuştu.

Kurul Kalesi alanına havadan bakış:

Dionysos, Yunan mitolojisi için de oldukça önemli bir tanrı figürü. Aynı anlatıya dair Ordu’da buluntulara rastlamak son derece ilginç. Belki de heykeller, Yunan ve Anadolu kültürlerinin zamanında kaynaştıklarının kanıtı olabilirler.

Bölgede yürütülen kazı çalışmaları tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.