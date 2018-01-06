Oreo 8.1'li Nexus ve Pixel Cihazlarda "Yana Kaydırma" Sorunu

Google'ın desteklediği ve Android Oreo 8.1 güncellemesini almış Nexus ve Pixel cihazlarda, epeyce fazla bir şekilde " ekranı kaydırma" sorunu olduğu ortaya çıktı.

Google Nexus cihazları genellikle dış üreticilere yaptırdığı için, cihazlarda oluşan sorunlar bugüne kadar başlarına fazla bela olmuyordu. Ancak Pixel ve Pixel XL modelleri her ne kadar başarılı olsa da, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri konusunda aynı şey söylenemez. Çıktığından beri Google'ın bu iki cihazla başı dertte. Ancak Android Oreo 8.1 güncellemesinin Nexus ve Pixel cihazlarına gelmesiyle birlike Google çok daha büyük bir sorunla baş etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te başlayan epeyce fazla kişiden gelen "ekranı kaydırma" problemi son günlerde Google'ın başına bela oldu. Ekranı sağa, sola, yukarı ve aşağı kaydırma hareketi yaparken kimi zaman takılmalara kimi zaman da hareketi tamamen algılamamasına sebep olan bu sorun özellikle de kilit ekranında yaşanıyor. Telefonun ekranı kilitliyken bildirim barını indirememenize veya telefonları cevaplayamamanıza sebep olan bu sorun görünüşe göre çok fazla yaşanıyor.

Google tarafından ise sorun resmi anlamda kabul edilmedi. Şu an için sorunla ilgilendiklerini ve üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Ancak kısa süre içerisinde Google bu işe bir çözüm bulamazsa, zaten epeyce kızgın olan Pixe 2 müşterilerinin kızgınlığı artacak gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Google şu aralar yazılımsal ve donanımsal anlamda, çağa yetişmek adına biraz fazla düşüncesizce hızlı davranmıyor mu?