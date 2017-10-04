Oreo, Android'in En Büyük Sorununu da Ortaya Çıkardı

Android Oreo ile birlikte daha iyi anladık ki, telefonların işletim sistemi desteği çok hızlı kesiliyor. Güncel bir telefon satın almanın 3.000 TL'den başladığı bir dönemde işletim sistemi desteklerinin çok daha uzun sürmesi bekleniyor.

Google, bu sene gerçekleşen güneş tutulmasıyla birlikte tanıttığı Android Oreo’dan pek memnun değil. Yeni işletim sistemi çıktı çıkmasına, ancak şu anda yeteri kadar cihazda bulunmuyor. Bunun arkasında Google’ın politikası yatıyor. Her sene olduğu gibi ilk başta kendi cihazlarına destek veren Google, daha sonra Samsung, LG gibi telefonlara destek vermeye başlayacak.

Dün yaptığımız haberde açıkladığımız gibi Android telefonlar baz alındığında Oreo, telefonların yalnızca %0,2’sinde bulunuyor. Bu oranlar Android'in en büyük sorununun çok erken kesilen işletim sistemi desteği olduğunu açıkça gösteriyor.

En eski işletim sistemlerinden bile daha az kullanılan Oreo, Samsung gibi diğer telefonların Android 8’e geçiş yapması ile birlikte düzelecektir, ancak yine de beklentilerin bir hayli altında kalınması bekleniyor. Android Nougat’ın genel ortalamaya göre %17,8’de kaldığı düşünüldüğünde ve bu telefonların belirli bir kısmının yeni işletim sistemine geçmeyeceği göz önüne alındığında, Oreo’nun oranını yükseltmek için yeni amiral gemilerine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor.

Google, Oreo destekli çıkacak Pixel 2 telefonlarını Ekim veya Kasım ortalarında satışa sunmayı planlıyor. Bu oran Oreo’yu belirli ölçüde yükseltecektir, ancak asıl sıçrayış Samsung’un Android Oreo desteği ile birlikte mümkün olacaktır.