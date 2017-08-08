Dün internet dünyasına damga vuran olayda Bir Fikrin Var mı programına katılan üniversite öğrencisinin ‘organik hoşaf’ projesi finale kalmıştı. Programın yapımcıları bir açıklama yaparak birinciliği başka bir projenin aldığını söylediler.

Dün TRT’nin bilim yarışması olan Bir Fikrin Var mı da ‘organik hoşaf’ adı verilen düz kompostonun, alzheimer çipini geride bırakıp finale kaldığı belirtilmişti. Programın yapımcıları ise girişimcilik yarışmasını organik hoşafın değil, hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal ikiz kardeşlerin kazandığını açıkladı.

Gıda mühendisi Kübra Ağca’nın hoşaf üretim projesiyle finale kalması konusunda da değinen yapımcılar, hoşafın pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorunlara çözüm olabileceği fikriyle finale kaldığını fakat daha sonra elendiğini belirttiler.

Yapımcılardan gelen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Tam 10 yıldır ekranlarda olan Bilim değil Girişimcilik yarışmamız "Bir Fikrin mi Var?"ın kazananı hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal ikiz kardeşlerdir.

Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise Hoşaf Üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükselmiş -sonra da elenmiştir.

İzleyin, araştırın sonra tüm eleştirilerinize açık olalım. Daha iyi projeleriniz var ise Birfikrinmivar.com'a başvurularınızı bekliyoruz.

Yalan haberle başlamış olsa da bu tartışmadan girişimciliğin kazanması umuduyla..

Bir Fikrin mi Var Ailesi