Özellikle son yıllarda organik tarım, büyük kitleler tarafından aranır hale geldi. Peki ya organik tarımın yapıldığı bu tarlalar nasıl temizleniyor hiç düşündünüz mü?

Genç-yaşlı demeden birçok insan artık organik gıdalar tüketmek ve hormonlu gıdaları hayatından çıkarmak istiyor. Bu durumda elbette ki arz talep dengesinden dolayı organik gıda sektörüne ilgi doğmasına neden oldu. Hal böyle olunca da birçok çiftçi tarlalarını organik tarıma ayırmaya karar verdi.

Evde bir çiçek bile beslediyseniz veya besliyorsanız bilirsiniz, tarım ürünleri böceklenmeye oldukça meyillidir. Bu noktada organik tarım çiftlikleri de muhtemelen daha önce görmediğiniz bir yöntem ile tarlalarını yabancı otlara ve böceklere karşı koruyor.

Alev silahlarıyla mücadelesini sürdüren çiftçiler, özel bir düzeneği traktörün koluna tutuyorlar. Üzerinde herhangi bir ekinin bulunmadığı tarlalarda kullanılan bu yöntem, hem gıdaların zarar görmesini hem de tarlanın korunmasını sağlıyor. Organik tarım çiftlikleri için oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bu yöntemi çoğu çiftçinin yararlı gördüğünü söylemekte yarar var.