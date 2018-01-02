Organize İşler 2 üzerinde çalışan Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Demet Akbağ gibi isimlerle anlaşmasının ardından şimdi de Cem Yılmaz’ı ikna etmeyi başardı.

Yılmaz Erdoğan’ın en başarılı filmleri arasında yer alan Organize İşler’in 2. filmi geliyor. Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Organize İşler 2'de, ilk filminde olduğu gibi yine birbirinden ünlü oyunların yer alacağı biliniyor.

Şu ana kadar Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın kadroya alan Yılmaz Erdoğan, iddialara göre Cem Yılmaz’ı da ikna etmeyi başardı. Yalnızca bu 4 ismin tek bir projede yer aldığını görmek bile muhteşem bir haber, üstelik oyuncular bunlarla sınırlı değil. Türk sineması açısından adeta yıldızlar geçidi olması beklenen Organize İşler 2’nin oyuncu kadrosuna katacağı daha çok isim olacağı düşünülüyor. Şu anda kesin olmamakla birlikte kadroya Özgü Namal’ı da katmaya çalışan Yılmaz Erdoğan, bu isimleri Tolga Çevik gibi önceki filmden gördüğümüz oyuncu kadrosuyla zenginleştirmesi bekleniyor.

Milliyet’in yaptığı habere göre Şubat 2018’de çekimlerine başlanacak Organize İşler 2, İstanbul, İzmir ve Muğla dahil 5 farklı şehirde çekilecek.

12 yıl önce, 23 Aralık 2005’te yayınlanan ilk filmde Demet Akbağ, Özgü Namal, Tolga Çevik, Cem Yılmaz, Murat Yıldırım, Sarp Apak, Altan Erkekli, Berrak Tüzünataç, Ezgi Mola gibi her biri birbirinden ünlü onlarca oyuncu yer almıştı. Günümüzde severek takip ettiğimiz pek çok oyuncu için çıkış filmi olan Organize İşler’in ikinci filminde de, önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğimiz başarılı oyuncuların olmasını bekliyorum.

Organize İşler 2 ile ilgili yeni haberler çıktıkça sizleri haberdar etmeye çalışacağız. Peki, böyle bir kadro yeniden bir araya gelirse filme bir şans verip gider miydiniz?