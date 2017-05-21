Origami ile Kendi Star Wars X-Wing’inizi Yapın!

Bir Star Wars hayranı Origami'den Star Wars X-Wing figürü yaptı. Bu videoyu izleyerek siz de kendi X-Wing'inizi yapabilirsiniz.

Origami Nedir?

Origami bir Japon kağıt katlama sanatıdır. Origami'de makas ve yapıştırıcı kullanmadan kağıdı katlayarak çeşitli şekiller oluşturabiliyoruz. Origami'nin de kendi içinde üç çeşidi vardır. Bunlar Klasik Origami, Modüler Origami, Islak Katlama'dır. Kısaca özetlersek tek parça kağıtların katlanmasına Klasik Origami, birbirine benzeyen parçaların birleştirilmesine Modüler Origami ve kağıtlar ıslatılarak daha gerçekçi figürler oluşturmaya da Islak Katlama adı verilmiştir.

Origami Star Wars X-Wing

Origamiden Star Wars X-Wing figürü bile oluşturmak mümkün. İstediğiniz renkte bir kağıt ve biraz da sabır ile siz de bu figürü oluşturabilirsiniz.

Bildiğimiz gibi böyle meşhur figürlerin fiyatları oldukça yüksek oluyor. Bu sebeple Star Wars hayranları kendi figürlerini basit ve düşük maliyet ile oluşturmanın bir yolunu buldu.

Yukarıdaki görsel karmaşık görünse de korkmayın aslında o kadar da zor değil. Videoyu paylaşan kişi herkesin biraz pratikle başarabileceğini belirtiyor.

Kendi Star Wars X-Wing figürünü yapmak isteyenler aşağıdaki videoya başvurabilir.