Origin, Black Friday İndirim Günlerini Başlattı

Dünyanın en ünlü oyun firmalarından EA'nın platformu Origin, Black Friday şerefine pek çok oyunda indirime gitti.

24 Kasım’da Black Friday satışları başlıyor. Yine de özellikle dijital ürün satan firmalar Black Friday’i kutlamaya önceden başladılar. Oyun mağazalarının birer birer indirime soktuğu oyunlar arasında satın almak istediğiniz, ancak parasından dolayı satın alamadığınız pek çok oyun yer alıyor.

Bir süredir adı Star Wars: Battlefront II’de yaptığı açgözlülükle anılan EA, PC üzerindeki oyun platformu Origin’e özel Black Friday indirimlerini başlattı. Geçen sene ve bu sene çıkan pek çok oyunun yer aldığı indirimlerde, EA dışında EA’ya ait olmayan başka oyunlar da var.

Bugün sizlere Origin’de radarımıza takılan bazı indirimli oyunları aktaracağım.

Battlefield 1

Normal fiyatı: 59,99 Euro - %50 indirim - İndirimli fiyat: 29,99 Euro

FIFA 18

Normal fiyatı: 59,99 Euro - %33 indirim - İndirimli fiyat: 39,99 Euro

The Sims 4

Normal fiyatı: 39,99 Euro - %50 indirim - İndirimli fiyat: 19,99 Euro

Titanfall 2

Normal fiyatı: 29,99 Euro - %50 indirim - İndirimli fiyat: 14,99 Euro

Mass Effect: Andromeda

Normal fiyatı: 39,99 Euro - %50 indirim - İndirimli fiyat: 19,99 Euro

Dragon Age: Inquisition

Normal fiyatı: 19,99 Euro - %75 indirim - İndirimli fiyat: 4,99 Euro

Syndicate

Normal fiyatı: 9,99 Euro - %50 indirim - İndirimli fiyat: 4,99 Euro

Need for Speed Payback

Normal fiyatı: 59,99 Euro - %33 indirim - İndirimli fiyat: 39,99 Euro

Bu oyunların dışında yine birbirinden iddialı yapımlar Origin üzerinden sizleri bekliyor. Origin’de yer alan tüm Black Friday indirimlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.