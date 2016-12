Ah Bu Döviz Kurunun Gözü Kör Olsun: Origin’de Efsane Yıl Sonu İndirimleri!

Steam’in başlattığı Kış İndirimlerinin ardından şimdi de Origin Yıl Sonu İndirimleri adıyla şölenin meşalesini aldı.

Steam’in yıl sonu indirimleri nihayet başladı ve sizlere 5 oyun önerimiz ile beraber buradaki bağlantıdan önerilerimizi sunmuştuk. Valve’in sahibi olduğu Steam’de bu indirim dönemi başlayınca EA’nin platformu olan Origin de aynı şekilde fitili ateşleyerek kendi Yıl Sonu İndirimleri’ni başlattı.

Her ne kadar Euro kurunun yüksek olması yüreğimizi dağlasa da yine de kısmen daha uyguna gelecek oyunlar ve indirimler ile Origin’den buradaki bağlantı ile oyun alabilirsiniz. Aşağıda da sizler için birkaç oyun önerimizi sunuyoruz;

Origin İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken Oyunlar

Battlefiled 1 - 35.99 Euro (%40 İndirim)

BF1 & TF 2 Bundle - 74.99 Euro (%50 İndirim)

Titanfall 2 - 29.99 Euro (%50 İndirim)

FIFA 17 - 29.99 euro (%50 İndirim)

Star Wars: Battlefront - 9.99 Euro (%67 İndirim)

The Sims 4 - 19.99 Euro (%67 İndirim)

Need for Speed - 9.99 Euro (%75 İndirim)

The Witcher 3 GOTY - 29.99 Euro (%40 İndirim)

Tom Clancy’s The Division - 34.99 Euro (%30 İndirim)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 19.99 Euro (%50 İndirim)

Mirror’s Edge Catalyst - 14.99 Euro (%50 İndirim)

Medal of Honor Digital Deluxe - 7.49 Euro (%50 İndirim)

Mass Effect Trilogy - 19.99 Euro (%50 İndirim)

Crysis Trilogy - 19.99 Euro (%50 İndirim)