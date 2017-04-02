Orijinal Hali Akıllara Zarar Olan 10 Fotoğraf!

Akıllı telefonlar sayesinde artık gündelik hayatımızda onlarca fotoğraf çekiyoruz. Ancak çektiğimiz fotoğraflar her zaman çıkacağını hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. İşte buna 10 komik örnek!

Fotoğraf çekmek, her insanın gündelik davranışlarından biri haline geldi. Ancak çektiğimiz ve çekmek istediğimiz fotoğraflar bazen uyuşmuyor. Bu da bizi düzenleme araçlarına yönlendiren bir durum. Bazı fotoğraflar ise öyle anlarda çekiliyor veya absürd durumları yakalıyor ki… İşte orjinal hali akıllara zarar olan 10 fotoğraf!

1-Küçük Ayrıntı

2-Tatil

3-Vücut Geliştirme

4-Uyuyormuş Gibi Çek...

5-Kötü Niyet

6-Hayalet Gemi

7-Maymunlar Cehennemi

8-İki Dirhem Bir Çekirdek

9-Tuhaf Anlar

10-Romantik Anlar