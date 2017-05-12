iPhone 7’yi Ortasından Delip Stres Çarkına Çevirdiler!

Apple’ın YouTube’daki gözü kulağı olan kanallardan EverythingApplePro, bu sefer son günlerin moda oyuncağı stres çarkını iPhone 7’ye çevirdiği ilgi çekici bir video yayınladı.

Her yıl gündemi meşgul eden bazı fenomenlerle karşılaşabiliyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından Pokemon GO ile yatıp kalkar olmuştuk. Şu aralar ise bambaşka bir oyuncak gündemimizde: Stres çarkı.

Gerçekten de oynayanları kendisine bağımlı hale getiren stres çarkının arkasında bir de yaşanmış trajik bir olayın varlığından haberdar olmuştuk. Yıllar önce bu oyuncağı üreten kadın, patent ücretini ödeyemediği gerekçesiyle şu sıralar deliler gibi satan üründen tek kuruş bile para alamıyor.

Böylesine ilginç olaylarla aklımızda yer eden stres çarkı Apple’ın YouTube’daki en aktif kanallarından olan EverythingApplePro’nun da ilgisini çekmiş olacak ki kanal, kimsenin kolay kolay yapmaya yeltenemeyeceği bir içerik hazırlamış. Yaklaşık 10 dakika süren videoda YouTuber, bir matkapla iPhone 7’nin ortasını deliyor ve cihazı aşama aşama bir stres çarkına dönüştürüyor.

İlginç bir konsept olmuş, izlerken eğleneceğinizi düşünüyorum.