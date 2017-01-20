İlk iPhone'a Olan Destek Artık Sona Erdi!

Son servis sağlayıcının da kendisine olan desteği çekmesi ile orijinal iPhone, bilişim tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini aldı.

Bilişim dünyasına ilgi duyan herkesin hayatını bir biçimde değiştiren ilk iPhone'un dönemi sona erdi. Amerika'da 2G hücresel ağ seçeneği sunan AT&T, söz konusu desteği çekince fiilen de orijinal modelin zamanı dolmuş oldu.

Elbette ülkemizde 2G hücresel ağ kullanan kişiler hala iPhone'larından bir şekilde faydalanabilir ancak doğal döngünün tamamlandığını kabul etmek şart.

iPhone elbette kusursuz değildi. 3G bağlantısına destek vermemesi, Flash ile uyumlu çalışmaması ve QWERTY fiziksel klavyeye sahip olmaması, onu bazı kişilerin (başta Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Steve Ballmer'ın) alay konusu yapmıştı.

Yine de köken Apple iPhone'lar -dahili WiFi donanımları sağolsun- kullanışsız cihazlar değil. Yurt dışında bile onlardan hala bir biçimde yararlanabilirsiniz.