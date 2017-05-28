Efsane Oyun Crazy Taxi, Android ve iOS İçin Ücretsiz Oldu!

Android ve iOS telefonunuz ile yılların oyunu Crazy Taxi'yi ücretsiz oynayabilirsiniz.

Crazy Taxi'yi gördüğü gibi gözleri dolacak bir nesil olduğunu biliyoruz. Uzun süreler boyunca bilgisayar başına bağlayan efsane oyunu özlediyseniz ve oynamak istiyorsanız fakat bilgisayarda grafiklerinin artık yeterli olmadığını düşünüyorsanız size iyi bir haberimiz var. Sega, klasik Crazy Taxi'yi hem Android hem de iOS için yayınladı. Üstelik oyun tamamen ücretsiz. Tabi çoğu ücretsiz oyunda olduğu gibi bu oyunda da bir takım reklamlar mevcut.

Birkaç bedava oyun oynamak istiyorsanız, belli başlı promosyonları takip etmeli ve oyun bedava olduğu zaman almalısınız. Hele bazı oyunlar vardır ki, ne kadar severseniz sevin, istediğini kadar takip edin ama asla bedava olmaz. Yılların oyunu Crazy Taxi Classic ise ücretsiz sunuluyor.

Sega, Crazy Taxi oynayacak insanların şanslı olduğunu söylüyor. Yıllar önce oynadıkları bu oyunu şimdi tekrar, telefonları üzerinden oynayabilecekler. Çıkacak reklamlar konusundaki fikri ise, şehri birbirine katarak, taksicilik yaparak eğlenirken birkaç reklama katlanmaktan zarar gelmeyeceği yönündeydi.

Her nasıl olursa olsun oyun, önceden oynayıp şimdi tekrar deneycekleri eski günlerine tekrar götürecektir.

Oyunun, Google Play Store'da henüz ülkemizde yayınlanmamakta olduğunu belirtelim. Apk olarak indirip kurabilirsiniz.