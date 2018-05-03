Orkun Işıtmak, Güldür Güldür Show'a Katıldı!

Zaman zaman çeşitli sebeplerle tepki çekse de, YouTube türkiyenin sempatik ve sevilen simalarından olan Orkun Işıtmak, Güldür Güldür Show'a katılarak bir skeçte yer aldı.

YouTube'da olduğu gibi katıldığı programda da oyunculuk yeteneklerini konuşturan Orkut Işıtmak, skeç için yoğun bir çalışmanın içinde olduğunu fazlasıyla hissettiren bir performans sergiledi. "YouTuber Olmak" adındaki skeçte, 1 milyon aboneye ulaşmak için Orkun Işıtmak'ı kaçıran bir ekiple Orkun'un geçirdiği macera anlatılıyor.

Orkun Işıtmak'ın konuk olduğu Güldür Güldür Show'un 178. bölümü, programın resmi YouTube kanalından yayınlandı. Videoyu izlemek için hemen aşağıya göz atabilirsiniz:

Skecin ne kadar komik olduğu tartışılır ama belli bir kesimin antipatisini çekmiş olsa da Orkun Işıtmak, ne kadar yetenekli bir kez daha gözler önüne serdi. Belki yaptığı içerikler herkese hitap etmiyor ama en azından YouTube kitlesini çoğunlukla iyi şeylere sevk etmeye çalıştığını söylememiz gerekiyor.