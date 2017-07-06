Orkun Işıtmak, kendisine ait olduğu öne sürülen videolar sonucunda başlatılan linç kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kendisine ait olduğu iddia edilen videolarda Orkun Işıtmak, polislere küfür ediyordu. Bir videoda kaskı kırılıyor, bir başkasında ise polislerle diyalog içerisinde olup küfürlü söylemlerde bulunuyordu. İddia edilen videoların Gezi Parkı olayları sırasında çekildiği ve hatta Orkun Işıtmak'ın Facebook hesabında bunu paylaştığı ancak ardından kaldırdığı öne sürülüyor.

Olaylar bu şekilde ilerleyip videolar sosyal medyada epey yaygın bir şekilde paylaşılmaya, başlanınca herkesin gözü Orkun Işıtmak'tan gelecek herhangi bir açıklamaya dönmüştü. Bu akşam Orkun Işıtmak, hem Youtube'da paylaştığı bir videonun altında, hem de Facebook'taki bir gönderisinde, kendisi hakkında başlatılan linç kampanyasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Orkun Işıtmak'ın yaptığı açıklama:

"Arkadaşlar,

Son yayınlanan videoları gördüm, haberim var. Bundan 2-3 hafta önce de yine bana benzediği iddia edilen birinin polislere küfür ettiği bir video yayınlanmıştı. Yine benzer bir şey yaşıyoruz.

Her zaman size karşı samimi ve dürüst oldum, bu sefer de farklı olmayacak.

Son videolardan bir tanesi gerçekten de bana ait. 15-16 yaşımda, gençlik heyecanımla etrafımdaki atmosferin de gazına gelip söylediğim saçma sapan bir ifadeyi içeriyor. Ama onun dışında da polisimize hakaret etmek, tehditler savurmak zaten haddim değil.

Aramızda ufakken yaptığı saçmalıklara bakıp utanmamış birisi varsa parmak kaldırsın. Ben 4 yıl önceki o davranışımdan dolayı pişmanım. Bana hiç yakışmadı, biliyorum, ama yıllar geçtikçe, yaşım ilerledikçe ve sağlıklı karar verebilir hale geldikçe böyle bir şey yaptığımı dahi unutmuşum.

Daha 15 yaşındayken yaptığım bir şeyin birtakım başka görüntülerle birleştirilmesinden doğmuş böyle bir polemikle gündeminizi işgal ettiğim için kötü sözlerimle incittiğim herkesten çok özür diliyorum. Ben bir siyasi figür değilim, tek amacım beni seven insanları eğlendirmek.

Bugüne kadar videolarımda saygı çerçevesi dışına çıkmamak ve iyi örnek olmak uğruna neler yaptığımı herkes bilir. Ben çizgimi bozmadan devam ediyor olacağım ve size layık olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Sevgiler"

Ayrıca Facebook'taki açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.