Son dönemde adını olumlu haberle anamadığımız ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, 30 günlük aldığı boks eğitimini deneme amaçlı çektiği videosu esnasında bir kişinin saldırısına uğradı.

Gezi Parkı olayları esnasında çıkan videoları nedeniyle bazı kitleler tarafından ağır eleştiriler alan hatta abone sayısında da büyük bir düşüş yaşayan ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, bu sefer de bir yanlış anlaşılma sonucu darp edildi.

30 gün boyunca boks eğitimi alan ve bunu test etmek için Tarlabaşı'na giderek burada bir video çeken Işıtmak, boks eldivenlerini giyerek karşısındaki bir kişiyle boks yapmaya başladı. Olay malumunuz Tarlabaşı'nda olunca işlerin çığrından çıkması an meselesiydi ve bir kişi, ortada gerçekten bir kavga olduğunu düşünerek Işıtmak'a saldırdı.

Rakibiyle mücadele ederken birden başkasından gelen darbelere maruz kalan Işıtmak, aldığı birkaç yumruk sonucu yere düştü. Yüzünde ufak çaplı yaralar oluştuğunu öğrendiğimiz Orkun Işıtmak'a buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.