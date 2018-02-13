Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Türkiye’nin ünlü YouTuber’larından Orkun Işıtmak’ın kanalına konuk oldu. İkili, Tofaş Doğan arabayla İstanbul caddelerini turladılar.

Türkiye’nin en ünlü YouTuber’larından biri olan Orkun Işıtmak, çektiği yeni bir videoda dünyaca ünlü şarkıcı Inna’yı ağırladı. Türkiye’ye yeni albümünün reklam çalışmaları için gelen Inna’yı Tofaş Doğan arabaya bindirip evlenme teklifi eden Orkun Işıtmak, son derece eğlenceli bir video hazırlamayı başarmış. İstanbul caddelerinde ülkemizle özdeşleşen Tofaş Doğan marka bir araçla Inna’yı ağırlayan Orkun, video kariyerine yeni bir başarılı video eklemiş gibi duruyor.

16 Ekim 1986’da Romanya’da doğan 31 yaşındaki Inna, daha önce de Türkiye’ye gelmişti. Cola Song, Nirvana, Ruleta, Yalla, India gibi birbirinden ünlü şarkılarıyla dünya genelinde tanınan şarkıcı, Orkun tarafından kendisine sorulan soruları son derece eğlenceli ve komik bir şekilde cevaplıyor. Orkun Işıtmak’la çok iyi anlaşan Inna, sıcak kanlı tavırlarıyla Türk halkının da sevgisini kazanacak gibi duruyor.

Inna, geçtiğimiz gün “Türkiye’den Sinan Akçıl ile düet yapmak ister misiniz?” sorusuna “Sinan Akçıl’ı tanımıyorum, Sinan beni arasın” şeklinde yanıt vermiş ve bu açıklamasının ardından Sinan Akçıl kendisini aramıştı. İkilinin arasında nasıl bir konuşma geçti bilinmez, ancak ilerleyen dönemde ikilinin bir düet yaptığını görebiliriz.

Inna daha önce de defalarca kez Türkiye’ye gelmiş, burada farklı çalışmalara imza atmıştı. Ünlü şarkıcıyı ülkemizde ilerleyen dönemlerde görmeye devam edecekmişiz gibi görünüyor.