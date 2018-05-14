Ormanda Bulunan Çift Başlı Geyik Araştırma Konusu Oldu!

Minnesota'da mantar hasatına çıkan bir kişi, hayatını kaybetmiş çift başlı bir geyik buldu. Şu sıralarda bilim insanları bu geyiğin gizemini çözmeye çalışıyor.

Geyiğin keşfi sonrası hemen yerel bilim insanlarına konuyla ilgili bilgi verildi. Geyik ekolojisti olarak çalışmalarını yürüten Gino D'Angelo, konuyla ilgili şunları söyledi: "İnanılmaz bir keşif ve oldukça nadir görülebilecek bir olay. Öyle ki, bunun ne kadar nadir gerçekleşen bir durum olduğuyla alakalı rakam dahi veremem. Senede on milyonlarca hayvan doğup ölüyor ve öyle görünüyor ki vahşi doğada keşfetmediğimiz bir sürü şey var."

Yapışık ikizlik durumu, vahşi doğada pek de görülen bir şey değil. Nitekim bu anomali, daha çok ehlileştirilmiş hayvanlarda görülüyor. Koyun ve inek gibi hayvanlarda sık yaşanan bu duruma dair vahşi doğada 1671 yılından beri sadece 19 vaka saptandı. Bu 19 vakadan ise sadece 5'inde geyikler yer alıyordu.

Burada enteresan olan, varlığı sadece 2 yıl önce keşfedilmiş bir tür olan beyaz kuyruklu geyikte böyle bir durum görülmesi. Zaten varlığı yeni keşfedilen bir türe dair böyle bir vaka saptanması, bilim insanlarını epey şaşırttı. Geyiğin cesediyle ilgili çalışmalar, halen Minnesota Üniversitesi laboratuvarlarında devam ediyor. Yukarıda gördüğünüz MRI taraması da bu araştırmanın ürünü.