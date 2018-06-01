Orta Asya Türkleri'nin Geleneklerine Göre Burcunuz Hangisi?

Orta Asya Türkleri’nin 'burç' anlayışı, Batılılarınkine pek benzemiyor. Yaklaşık 20 yıl süren bir çalışmanın sonucu olan bu araştırmaya göre; atalarımızın burç sayısı 12 değil, 36 olarak belirlenmiştir.

Şimdi bu sisteme göre hangi zaman dilimi hangi burca karşılık geliyor ve hangi burç hangi kişilik özelliklerini içeriyor, ona bakalım... Toruk (21 - 31 Mart): İdare sahibi, lider, kolay pes etmeyen. Hımmıy (1 - 10 Nisan): İdealist, romantik, yaratıcı, cömert. Huttus (11 - 20 Nisan): Adaletli, kıskanç, çabuk sahiplenen, hazırcevap. Hunta (21 - 30 Nisan): İnatçı, yaratıcı, çalışkan, egoist. Çolpancı (1 - 10 Mayıs): Duygu tutsağı, önsezileri güçlü, çocuk ruhlu, sadık. Kölköl (11 - 21 Mayıs): Enerji dolu, aşkta şahane, önder, kahraman. Çamay (22 - 31 Mayıs): Hayal gücü zengin, fikir önderi, sakin, gizli lider. Küylü (1 - 10 Haziran): Gururlu, kaderci, ihaneti kabul etmez, sadık. Kuşmuş (11 - 21 Haziran): Gösterişi seven, eleştirel, mistisizme meraklı, hisleri kuvvetli. Sezgek (22 - 30 Haziran): Mızmız, içine kapanık, intikamcı, aşka düşkün. Kuşdüger (1 - 11 Temmuz): Çocuk ruhlu, dengesiz, kararsız, platonik. Gondaray (12 - 22 Temmuz): Geçmişe özlem duyan, siyaseti seven, fanatik, kararlı. Ötgür (23 - 31 Temmuz): Zeki, çekici, uyumlu, yüzeysel. Küsümmü (1 - 12 Ağustos): İyi arkadaş, önderliği seven, konuşkan, sahiplenen. Künlü (13 - 23 Ağustos): Hassas, gururlu, havai, yalnızlıktan hoşlanan. Sınçıma (24 Ağustos - 1 Eylül): Sanat dallarında yetenekli, becerikli, lükse düşkün. Atçak (2 - 13 Eylül): Depresyona yatkın, iradeli, gururlu, hassas, gelenekçi. Kıllı (14 - 23 Eylül): Otoriter, sabit fikirli, zeki, yazarlığa yatkın. Canakkı (24 Eylül - 3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk sahibi, kompleksli, gösterişi seven. Ban (4 - 12 Ekim): Enerjik, hümanist, aşkta utangaç, temkinli. Cemiş (13 - 23 Ekim): Ahlaklı, filozof, iyi eş, kuşkucu. Batık (24 Ekim - 1 Kasım): Özgürlüğüne düşkün, diktatör, gaddar, güçlü. Hırtlı (2 - 12 Kasım): Savaşçı, spora düşkün, dikkatli, hırslı. Tutamış (13 - 22 Kasım): Çapkın, fedakâr, alaycı, muzip. Uslu (23 Kasım - 2 Aralık): Objektif, bilime meraklı, suskun, ihtiraslı. Kutas (3 - 12 Aralık): Yetenekli, dengesiz, mistik, anlaşılmaz. Tusanak (13 - 21 Aralık): Güçlü, şanslı, emir vermeyi seven, soğukkanlı. Tutar (22 Aralık - 1 Ocak): Kolay beğenmeyen, sezgileri güçlü, kaprisli, enerjik. Beçel (2 - 12 Ocak): Kızgın, intikamcı, şanslı, dik başlı. Pırsıuay (13 - 20 Ocak): Tartışmayı seven, sadık, özgür düşünceli, maddiyatçı. Balauz (21 Ocak - 1 Şubat): Bencil, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli. Cantay (2 - 10 Şubat): Estetiğe meraklı, titiz, farklılıkları seven, azla yetinebilen. Ergür (11 - 18 Şubat): Önder, ufku açık, sabırlı, irade sahibi. Sönegey (18 - 28 (29) Şubat): Şair ruhlu, sanatçı, aşk hayatı hareketli, kafa dengi. Cannan (1 - 9 Mart): Zarif, hüzünlü, alıngan, hayalperest. Şatık (10 - 20 Mart): Huzursuz, sanatçı, depresyona meyilli, yaratıcı.

Kaynak : https://anetteinselberg.com/2018/05/16/eski-turk-geleneklerine-gore-burcunuzun-ne-oldugunu-ogrenmek-ister-misiniz/

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