Orta Asya Türkleri'nin Geleneklerine Göre Burcunuz Hangisi?

Şimdi bu sisteme göre hangi zaman dilimi hangi burca karşılık geliyor ve hangi burç hangi kişilik özelliklerini içeriyor, ona bakalım...
Toruk (21 - 31 Mart): İdare sahibi, lider, kolay pes etmeyen.
Hımmıy (1 - 10 Nisan): İdealist, romantik, yaratıcı, cömert.
Huttus (11 - 20 Nisan): Adaletli, kıskanç, çabuk sahiplenen, hazırcevap.
Hunta (21 - 30 Nisan): İnatçı, yaratıcı, çalışkan, egoist.
Çolpancı (1 - 10 Mayıs): Duygu tutsağı, önsezileri güçlü, çocuk ruhlu, sadık.
Kölköl (11 - 21 Mayıs): Enerji dolu, aşkta şahane, önder, kahraman.
Çamay (22 - 31 Mayıs): Hayal gücü zengin, fikir önderi, sakin, gizli lider.
Küylü (1 - 10 Haziran): Gururlu, kaderci, ihaneti kabul etmez, sadık.
Kuşmuş (11 - 21 Haziran): Gösterişi seven, eleştirel, mistisizme meraklı, hisleri kuvvetli.
Sezgek (22 - 30 Haziran): Mızmız, içine kapanık, intikamcı, aşka düşkün.
Kuşdüger (1 - 11 Temmuz): Çocuk ruhlu, dengesiz, kararsız, platonik.
Gondaray (12 - 22 Temmuz): Geçmişe özlem duyan, siyaseti seven, fanatik, kararlı.
Ötgür (23 - 31 Temmuz): Zeki, çekici, uyumlu, yüzeysel.
Küsümmü (1 - 12 Ağustos): İyi arkadaş, önderliği seven, konuşkan, sahiplenen.
Künlü (13 - 23 Ağustos): Hassas, gururlu, havai, yalnızlıktan hoşlanan.
Sınçıma (24 Ağustos - 1 Eylül): Sanat dallarında yetenekli, becerikli, lükse düşkün.
Atçak (2 - 13 Eylül): Depresyona yatkın, iradeli, gururlu, hassas, gelenekçi.
Kıllı (14 - 23 Eylül): Otoriter, sabit fikirli, zeki, yazarlığa yatkın.
Canakkı (24 Eylül - 3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk sahibi, kompleksli, gösterişi seven.
Ban (4 - 12 Ekim): Enerjik, hümanist, aşkta utangaç, temkinli.
Cemiş (13 - 23 Ekim): Ahlaklı, filozof, iyi eş, kuşkucu.
Batık (24 Ekim - 1 Kasım): Özgürlüğüne düşkün, diktatör, gaddar, güçlü.
Hırtlı (2 - 12 Kasım): Savaşçı, spora düşkün, dikkatli, hırslı.
Tutamış (13 - 22 Kasım): Çapkın, fedakâr, alaycı, muzip.
Uslu (23 Kasım - 2 Aralık): Objektif, bilime meraklı, suskun, ihtiraslı.
Kutas (3 - 12 Aralık): Yetenekli, dengesiz, mistik, anlaşılmaz.
Tusanak (13 - 21 Aralık): Güçlü, şanslı, emir vermeyi seven, soğukkanlı.
Tutar (22 Aralık - 1 Ocak): Kolay beğenmeyen, sezgileri güçlü, kaprisli, enerjik.
Beçel (2 - 12 Ocak): Kızgın, intikamcı, şanslı, dik başlı.
Pırsıuay (13 - 20 Ocak): Tartışmayı seven, sadık, özgür düşünceli, maddiyatçı.
Balauz (21 Ocak - 1 Şubat): Bencil, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli.
Cantay (2 - 10 Şubat): Estetiğe meraklı, titiz, farklılıkları seven, azla yetinebilen.
Ergür (11 - 18 Şubat): Önder, ufku açık, sabırlı, irade sahibi.
Sönegey (18 - 28 (29) Şubat): Şair ruhlu, sanatçı, aşk hayatı hareketli, kafa dengi.
Cannan (1 - 9 Mart): Zarif, hüzünlü, alıngan, hayalperest.
Şatık (10 - 20 Mart): Huzursuz, sanatçı, depresyona meyilli, yaratıcı.