Ortadoğu Uçuşlarındaki Elektronik Yasağı Kaldırıldı

Yaklaşık 4 aydır uygulanmakta olan uçuş yasağının sona ermesiyle birlikte, bazı hava yollarının yolcularına elektronik cihazları olmadan nasıl vakit geçirebileceklerine dair vermiş oldukları tavsiyeler, oldukça eğlenceli.

Orta Doğu’daki 10 hava alanından yapılan uçuşlarda yolcuların laptop ve diğer elektronik cihazlarının alınması yasağı dört aydır sürüyordu. Ülke Güvenliği Bakanlığı’nın Çarşamba günü yaptığı duyuru ile bu yasak kaldırılmış oldu.

Yasağın en son kaldırıldığı hava alanları Suudi Arabistan’daki King Khalid Uluslar arası Havaalanı ve King Abdulaziz Uluslar arası Havaalanı oldu. Diğer hava yollarına uygulanan yasak, son haftalarda aşamalı olarak kaldırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Mart ayında cep telefonundan büyük olan tüm elektronik cihazların Amerika’ya uçuş yapacak dokuz hava alanından getirilmesine yasak koymuştu. Bu hava alanları arasında Egypt Air, Türk Hava Yoları, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airays, Emirates, Etihad Airways, Saudi Airines ve Royal Jordanian Airlines bulunuyordu.

Söz konusu hava yollarından bir kaçı, yolcuların gerginliğini atmak için espriler yapmış, yasağı delmek için bazı taktikleri yolcularla paylaşmışlardı.

Laptop ya da tabletin olmadığı 12 saatlik bir yolculukta yapılabilecek 12 şey

1. Kitap okuyun

2. Hafif bir içeceğin tadına varın

3. Yanınızdaki kişiye merhaba deyin

4. Meditasyon yapın

5. Ne seyredeceğinize karar verirken bir saat harcayın

6. Uçuşun ne harika bir şey olduğunu tefekkür edin

7. Internet öncesi çağdan kalma ilkel diyaloglar kurun

8. Koltuğunuzun kol koyma yerinde size ait olan bölüme sahip çıkın

9. Servis tablasını klavye gibi düşünün

10. Uçaktaki duty free’den düşene kadar alışveriş yapın

11. Hayatın anlamını analiz edin

12. Neden yanınızda bir tablet ya da laptop olmadığının sebepleri üzerinde kafa yorun

Her ne kadar söz konusu tehdidin ne olduğuna dair bir açıklama yapılmamış olsa da yasağın konulma amacı, istihbarat birimlerinin tavsiyeleri doğrultusunda, laptop gibi elektronik cihazların bataryalarında patlayıcı gizlenebileceği iddiasıydı.

Aspen Güvenlik Forum’unda bakanlık sekreteri John Kelly, yetkililerin bir uçaktaki diz üstü bilgisayarı test ettikleri bilgisini paylaştı. Denenen bomba, uçağı bütünüyle tahrip etmiş, sekreterin bildirdiğine göre.

Tabii söz konusu yasak, bununla sınırlı kalmayacak. Orta Doğu’ya uygulanan yasakların kalktığına dair açıklama, Kanada ve Meksika’dan Amerika’ya yapılacak uçuşlara getirilecek yeni kısıtlamaların arefesinde geldi.

Bununla birlikte bu ülkelere uygulanacak olan yasak, öncekine oranla daha gevşek olacak. Zira yolcular elektronik cihazlarını serbestçe kullanabilecekler.

Batı çifte standardını burada da açığa çıkarıyor dersek, tartışmalı bir fikir beyan etmiş oluruz. Nitekim Orta Doğu’nun son dönemdeki hali, hepimizin malumu.