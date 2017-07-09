Middle Earth: Shadow of War iOS için Yayınlandı!

Middle Earth: Shadow of War'ı büyük bir merakla bekleyenler için sevindirici haber geldi. Oyunun henüz diğer platformlarda çıkmasına daha süre varken, iOS için mobil oyun yayınlandı.

Monolith, büyük bir ilgi toplayan ve hayranlar tarafından beğenilen Shadow of Mordor'un devam oyununun PC ve konsollar için 10 Ekim tarihinde çıkacağını açıkladı. O zamana kadar kullanıcılar, oyunun mobil versiyonunu iOS cihazlarına indirebilir ve konsol veya PC'de oynayana kadar mobil platformda idare edebilirler.

Middle-earth: Shadow of War aslında aynı evrenin sadece bir parçasını temsil ediyor. Yine de kapsam olarak baktığımızda yapımcılar, daha çok mobil deneyim üzerine odaklanmışlar. Bu nedenle de PC ve konsol versiyonlarındaki birçok özelliğinde mobil platformda eksik olacağını anlayabililyoruz.

Yine de, yayıncı Warner Bros, oyuncuların Mordor'un düşman bölgelerinde savaşmalarına izin vereceğine dair bir söz veriyor. Takımınızın kontrolleri tamamen size ait olacak ve gerçek zamanlı olarak dövüşebileceksiniz. İhtiyaç anında ise özel saldırılarınızı da gerçekleştirebileceksiniz.

Ayrıca oyunda sadece Ork'ları öldürmekten ziyade onları yönetebilirsiniz. Karşılaşacağınız Ork'ların, vereceğiniz kararları hatırlayacağını unutmamalısınız. Üstelik her oyuncu kendi seçimlerine dayalı olarak farklı oyun tecrübesi yaşayacak.

Oyun şu anda Filipinler için kullanıma sunuldu ancak ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de kullanılabilir olacaktır.

Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.