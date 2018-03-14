Orta Fiyatlı Telefon Segmentinin Kralı: Meizu E3

Tanıtım tarihi 21 Mart’a ertelenen Meizu E3’ün detayları tanıtım öncesinde ortaya çıktı. Orta seviye telefon segmentinde iddialı özelliklere sahip olan E3, kamerası ile ses getirmeyi amaçlıyor.

Çinli bir telefon firması olan Meizu, son zamanlarda amiral gemisi sınıfına hitap eden modeller çıkarmak yerine, giriş ve orta segmentli modeller satışa sunmayı amaçlıyor. Çinli üreticinin bu duruma bakılacak olursa, firmanın müşteri kitlesini genişletmeye çalıştığını anlıyoruz.

Son yıllarda, eski popülaritesini yitirmiş olan firma, şüphesiz Xiaomi ve OnePlus gibi yeni sivrilmeye başlayan diğer Çinli üreticilerden kötü etkilendi. Buna karşın Meizu, son derece kısıtlı bir bölgeye hitap ediyor olmasına rağmen, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ulaşmış durumda. Örneğin ülkemizde Meizu resmi olarak satışta değil fakat internette araştırdığınızda ithalatçı garantili Meizu telefonlar bulmanız mümkün.

Daha önce 7 Mart’ta tanıtılacağı söylenen Meizu E3, yapılan yeni bir açıklama ile birlikte tanıtım tarihini ileri attı. 21 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak olan telefon, bazı kitleler tarafından heyecan ile bekleniyor.

Peki Meizu E3 hangi özellikleri taşıyor?

Meizu E3 daha çok Xiaomi Redmi Note 5 Pro rakibi olarak gösteriliyor. 6 inçlik IPS ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon rakibi gibi Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alıyor. Meizu E3, bu sayede sınıfında performansıyla öne çıkmaya çalışacak. Diğer bir yandan, 4GB RAM ve 6GB RAM seçeneği sunan modelin 32GB/64GB/128GB depolama kapasitelerine sahip olacağı ifade ediliyor. Arka kısımda ZenFone 5 serisinde hatırlayacağımız güçlü 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 ana sensör ve 20MP çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir sensör mevcut.

3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefonun kenar kısmında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Meizu, telefonun özellikle kamera tarafında çok iyi işler yapacağını ifade ediyor. Modelin tanıtımdan sonra, 360$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor.

Fiyatına göre oldukça iddialı özellikler bulunduran Meizu E3, dediğimiz gibi orta fiyatlı telefon segmentinde oldukça fazla tercih ediliyor. Peki siz uygun fiyatlı bu telefonu almayı düşünebilir misiniz?