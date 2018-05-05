Samsung Galaxy S8 Lite'ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Uygun fiyatlı olması beklenen ve orta segment telefonlar arasındaki mücadeleyi kızıştıracak Samsung Galaxy S8 Lite'ın teknik özellikleri, Çin'in resmi sertifika programı TENAA tarafından sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde SM-G8750 kodlu orta segment fiyatına yakın amiral gemisi özellikleri taşıyan bir telefon müjdelenmiş, fakat resmi olarak model isminin ne olacağı konusunda spekülasyonlar oluşmuştu. Artık resmi bir adı olan Samsung Galaxy S8 Lite’ın tüm özellikleri resmi kaynaklarca yayınlandı.

5.8 inç FHD ekranıyla Samsung S8 Lite'ın Teknik Özellikleri:

5.8 inç Full HD (2220 X 1080 piksel) Infinity ekran

Octa Core Snapdragon 660 14nm yonga seti (Quad 2.2GHz Kryo 260 Quad 1.8GHz Kryo 260)

4GB LPDDR4X RAM, 64GB dahili depolama (microSD ile 256GB’a kadar genişletme imkanı)

Android 8.0 desteği (Oreo)

Hibrid Çift SIM

Led flaşlı 16 MP arka kamera ve 8MP otomatik odaklı ön kamera.

Su ve toza karşı koruma (IP68)

3000mAH batarya (Hızlı Şarj destekli)

Boyut: 148.9 x 68.1 x 8 mm

Ağırlık: 115 gram

Şimdilik sadece 'siyah renk' opsiyonu bulunacak olan Samsung Galaxy S8 Lite'ın ( SM-G8750) yakın bir zamanda Samsung tarafından da duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.