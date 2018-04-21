22 Nisan’da; şirketin 15. yıl dönümünde lansmanı yapılacak olan Meizu 15 modellerine yönelik, daha kapsamlı veriler basına şimdiden sızdırıldı. Bir tür özellik raporuna benzeyen belgede cihazların derinlemesine özellikleri listeleniyor.

Bahsi geçen listede, yarın tanıtılacak 3 Meizu cihazının da bilgilerine ulaşma mümkün. Dilerseniz bu cihazlar hakkındaki sızıntılar yardımı ile özelliklerine biraz daha yakından bakalım.

Meizu 15 Plus

QHD çözünürlüğü destekleyen 5.95 inçlik OLED bir ekranla gelecek olan bu Plus cihaz, Exynos8895, 6 GB RAM’e sahip olacak. Opsiyonel olarak 64 GB ve 128 GB depolama alanı sunması beklenirken, işin kamera boyutunda 8 diyaframlı 12 megapiksel + 20 megapiksellik çift kamera bizleri selamlıyor olacak. 3.500mAH lık bataryası ile hızlı sarjı da desteklemesi bekleniyor.

Meizu 15

Full HD çözünürlüklü 5.46 inçlik ekranı bulunan model, Snapdragon 660 işlemci yongası ve 4 GB Ram ile kombinleniyor. Plus’ta olduğu gibi 64 GB veya 128 GB’lık depolama opsiyonları sunan cihaz kamera anlamında da Plus versiyonu ile aynı özellikleri barındırıyor. 3.000mAh bataryası olan cihaz, hızlı şarjı destekliyor olacak.

Meizu 15 Lite

5.46 inçlik LTPS IPS LCD ekranı destekleyen Full HD çözünürlüklü cihaz 4 Gb RAM’i yanında Snapdragon 626 kullanıyor olacak. 1.4 piksel gücünde olan kamerası 12 ve 20 megapiksellik bir kamera sistemine sahip olacak. 3.000mAh değerindeki bataryası tıpkı diğer modellerde olduğu gibi hızlı şarjı destekliyor olacak.

Sızan bilgilerin kesinliği konusunda şüphelerimiz olsa da oldukça büyük bir ihtimalle yarın bu cihaz hakkında karşılaşacağımız değerler bunlar olacak, size en doğru haberi sunabilmek adına Meiuzu firmasına dair gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız, teknoloji ile kalın.