Xiaomi'nin yeni orta seviye akıllı telefonu olacak Mi Max 3'ün kaynak yazılımı sızdırıldı. Görünüşe göre Xiaomi, orta seviye akıllı telefonunda amiral gemisi özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Amiral gemisi akıllı telefonlar pek çok ilgi çekici özelliğe sahip olsa da aynı şeyi fiyatları için söyleyemeyiz. Bu nedenle uygun fiyatlı, iyi performanslı bir akıllı telefon isteyen kişiler orta seviye akıllı telefonlara yönelmektedir. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, orta seviyede uzun şarj ömrü ve yüksek performans isteyenler için Xiaomi Mi Max 3’ü tanıtmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çinli teknoloji blogu CNMO, Xiaomi Mi Max 3’ün teknik özellikleri hakkında bazı sızıntılar gerçekleştirmişti. Buna göre Mi Max 3, 5500mAh’lik dev bir bataryaya, 7 inç boyutunda 18:9 formatında bir ekrana, çift arka kameraya ve Snapdragon 660 ya da 630 işlemciye sahip olacaktı.

Fakat söylentilere çok fazla aldırış etmeyen XDA Developers, Xiaomi Mi Max 3’ün kaynak yazılımına ulaşarak cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Geliştiricilerin yazılımdan keşfettiği kadarı ile 5500mAh’lik batarya ve Snapdragon 660 işlemci bilgileri doğru. Fakat 18:9 formatında olan ekranın boyutu ve çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Mi Max 3’ün şarj konusunda tek olumlu yanı devasa batarya kapasitesi değil. XDA Developers’ın yazılımda bulduğu kadarı ile cihaz, kablosuz şarjı da destekleyecek. Şarj konusunda tüketicileri memnun etmeyi başaran Xiaomi, güvenlik konusunda da benzer hassasiyeti sağlayarak cihaz için bir iris tarayıcı geliştiriyor.

Xiaomi Mi Max 3’ün arkasında bir adet Sony IMX363 ve bir adet Samsung S5K217 + S5K5E8 kamera sensörü bulunacak. Arkada çift kamera teknolojisi bulunan cihazın ön kamerasında ise yine Samsung markalı S5K4H7 sensör bulunacak. Ayrıca cihazın Android’in son sürümü olan Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkması da muhtemel.