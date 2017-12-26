  • Orta Sınıf Telefonlar 2018’de Quad HD Ekrana Sahip Olacak

Orta Sınıf Telefonlar 2018’de Quad HD Ekrana Sahip Olacak

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Snapdragon 670’in piyasaya sürülmesi ile birlikte düşük bütçeli telefonlar, Quad HD ekrana uyumlu hale gelecek.

Geçmişte paylaştığı doğru bilgiler ile kendisini kanıtlayan Alman blog yazarı Roland Quandt’in iddialarına göre, Qualcomm orta sınıf telefonlar için yeni bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Snapdragon 670 adı altında piyasaya sürülmesi beklenen yonga seti sayesinde, yüksek çözünürlüklü Quad HD ekrana ve çift kameraya sahip telefonlar için bir servet ödemeye gerek kalmayacak.
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Snapdragon 670 yonga setinin destekleyeceği özellikler;

6 GB LPDDR4X RAM

64 GB eMMC 5.1 flaş depolama

WQHD ekranı

22,6 + 13 MP kamera

Hali hazırda uygun fiyatlara sahip telefonlar Snapdragon 660 kullanıyor, ancak Asya'daki popüler cihazlarının çoğunun gereksinimini karşılayan bu yonga seti Batıda kullanılan cihazlar için çok popüler bir çözüm değil. Snapdragon üretildiği zaman 660’ın yerine geçmesi bekleniyor.
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Daha önce Snapdragon 6xx serisi yonga setleri, oktav çekirdekli tasarımlara sahipken, bu yeni seride iki büyük Kryo 360 çekirdeği ve dört tane güç tasarrufu çekirdeğine sahip altı köseli bir tasarım olacağı söyleniyor. Bunların hepsinin ön bilgi olduğunu unutmamakta fayda var. Resmi açıklama geldiği zaman sizlerle paylaşacağız.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Affordable-phones-in-2018-could-have-high-resolution-Quad-HD-screens_id101054
Etiketler: quad hd ekran, snapdragon 670
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