Ortak Wi-Fi Ağlarında Güvenle Dolaşmanın Yolları

Genellikle havalimanları ve otellerde bulunan herkese açık Wi-Fi ağları cihazınız için güvenlik tehditleri oluşturabilir. Bu tehditleri bir kaç önlem ile atlatabilirsiniz.

Açık alanlarda kullanıma sunulan Wi-Fi hizmetleri bir çok kişinin kullandığı ortak ağlardır. Bu Wi-Fi hizmetleri bilgilerinizin çalınmasına yol açabilir. Kötü niyetli kişiler, ağa bağlı olan cihazların bazı dosyalarına erişebilir veya bilgilerinizi çalabilir. Bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız, uygulamanız gereken bir kaç adım bulunuyor.

Yeni bir kablosuz ağa bağlanırken bilgisayarınızın sizlere verdiği uyarılarda bağlandığınız kablosuz ağın "Ortak Ağ" olduğunu belirtebileceğiniz seçeneğe tıklayın.

Ardından bilgisayarınızın Denetim Masası üzerinden "Dosya ve yazıcı paylaşımını kapat." seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalısınız. Eğer bu seçenek açık ise mutlaka kapatın. Bu ayarları kontrol edebilmek için Denetim Masası'ndan, Ağ ve İnternet sekmesini açıyoruz. Ağ Paylaşım Merkezi sekmesinden Gelişmiş paylaşım ayarları penceresine tıkladıktan sonra belirtilen ayarı kontrol edebilirsiniz.

Eğer bu tarz kablosuz ağları kullanarak internetten alışveriş yapıyorsanız, kullandığınız sitenin https:// uzantılı olduğunu mutlaka kontrol edin aksi taktirde dosyalarınız değil kart bilgilerinizde risk altında kalabilir.

Güvenlik duvarınızın güncel ve aktif olduğundan emin olun. Ayrıca bir VPN servisi kullanırsanız ağ üzerinden dosyalarınıza erişim sağlamaları imkansızdır. Çünkü internet erişiminiz VPN sağlayıcınız ve bilgisayarınız arasında şifrelenir.

Eğer bilgisayarınızda önemli bilgiler veya dosyalar taşıyorsanız ve zorunlu bir durumda değilseniz bu tarz topluluğa açık Wi-Fi ağlarına bağlanmamanız güvende kalmanızı garanti altına alır. Mecburen bağlanırsanız belirtilen adımları gerçekleştirdiğiniz taktirde kısmen güvende kalacağınızı söyleyebiliriz.