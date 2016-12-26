Ortalama 500 TL'lik Malzemelerle Kendi Akıllı Aynanızı Yapabileceğiniz Ultra Pratik Yöntem

Artık her şey akıllı, boşuna "Nesnelerin İnterneti" konsepti ortaya çıkmadı. Bu nesnelerin en gözdelerinden biri de akıllı ayna. Peki birkaç materyal ile evde nasıl akıllı ayna yapılabilir?

Nesnelerin hepsi, artık akıllı olarak yapılma eğiliminde. Bunlardan en göz alıcısı da akıllı aynalar. Onlarca mucit, yaptıkları akıllı aynaları sergiliyorlar. Peki siz kendinizinkini nasıl yaparsınız? Nelere ihtiyacınız var?

Malzemeler:

1 Adet Rasberry pi 3 -160 TL MicroSD Kart - 40 TL HDMI/DVI Kablo - 15 TL Monitör - 110 TL Yansıtıcı Cam Filmi -100 TL Ahşap Kaplama - 20 TL Ahşap - 45 TL

Nasıl yapılır?

Ahşap kaplamayı monitörün boyutuna göre hazırlayın. Yansıtıcı cam filmi çerçeveye bant veya başka bir yolla monte edin. MicroSD’yi de Rasberry Pie’a takın. Rasberry pi 3’a HDMI/DVI’ı takarak monitöre bağlayın. Rasberry pi 3’ün içine Windows veya Linux işletim sistemi kurabilirsiniz. Akıllı aynanız hazır!