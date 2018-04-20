Ortamların Yeni Kralı Samsung Galaxy Note 9 Olacak

Samsung’un yaz aylarında satışa sunması beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 9, adeta yeni patron olarak karşımıza çıkıyor. Gelen bilgilere göre akıllı telefon, diğerlerine fark atacak cinsten özellikleri ile geliyor.

Resmi olarak yaz aylarında sunulması beklenen Samsung Galaxy Note 9, gelen bilgilere bakılırsa ortalığı sallayacak gibi görünüyor. Son birkaç haftadır gelen bilgiler ve sızıntılar toplandığında akıllı telefon, bekleyenleri tatmin etmeyi amaçlıyor.

Diğer bir yandan baktığımızda yaz aylarında çıkması beklenen Galaxy Note 9, kesinlikle iPhone X Plus’a rakip olarak gösteriliyor. Bu bağlamda Concept Creator’dan gelen görüntüleri inceleyecek olursak, açıkçası grafiklerde tasvir edilenden daha abartılı bir akıllı telefon bizlere göz kırpıyor.

Bu göz alıcı telefonun fiyatı tam olarak bilinmese de, Apple’ın bir sonraki telefonunun 100 dolar daha azaltılmasına neden olacak gibi duruyor. Bu bağlamda Ağustos, Temmuz, Eylül aylarında çıkması beklenen akıllı telefon, çıktığı gibi sektörün kralı olacaktır.