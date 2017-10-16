Bütün Wi-Fi Ağları Artık Bilgisayar Korsanlarının Elinde!

Bu haftaya bilişim dünyasını karıştıracak bir gelişmeyle uyandık. Wi-Fi yönlendiricimizi ve ağa bağlanan aygıtlarımızı koruyan WPA2 şifreleme protokolünün kırıldığı söyleniyor. Bu duvar, tüm ağ bağlantımızın başlıca güvenlik önlemlerinden.

WPA2 güvenlik sistemi uzun yıllardır evimizin ve iş yerimizin kablosuz ağ sistemlerini, olası saldırılardan koruyan en yaygın güvenlik önlemlerinden. Ortaya atılan iddilara göre artık bu güvenlik sistemi kırıldı ve bilgisayar korsanlarının Wi-Fi şifremizi çalabilecekleri, internet etkinliğimiz izleyebilecekleri veya şifrelenmiş veri akışımızı takip edebilecekleri söyleniyor.

13 yıllık bir teknoloji olan WPA2'nin ömrünü tamamladığına yönelik tartışmalar zaten uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Son yaşanan ve artık sistemin bütün gardını düşüren şeyin KRACK (Key Reinstalition Attacks) saldırıları olduğu belirtiliyor.

Muhtemel saldırılardan endişelenmesi gereken ilk yerler büyük şirketler ve resmi devlet kurumları olsa gerek. Son kullanıcıların bu tarz saldırılara maruz kalmaları, dijital kaosu zirveye tırmandıracaktır. Hizmet aldığımız internet sağlayıcımız bir güncelleme yayınlayana kadar muhtemelen saldırılara açık olacağız. Saldırılara karşı bireysel olarak alınabilecek en net önlem VPN kullanmak. Çünkü VPN internet etkinliğinizi daha belirsiz bir hale getiriyor.

Her şeyi bir kenara bırakıp günümüz teknolojisiyle artık internete ihtiyaç duyan cihazların sayısının arttığını da düşünmek gerekiyor. Akıllı ev teknolojileri içinde internete bağlanan kahve makineleri ve ekmek kızartma makineleri bile var. Bu durumda söz konusu cihazların kullanıcıları, güvenlik güncelleştirmesi beklemekte haklılar. Hatta internete bağlı ev ve işyeri alarm sistemleri bile kolayca erişilebilir duruma gelmiş olabilirler.

Elimize bilgi ulaştıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Umarız saldırılar çirkinleşmeden sorumlu kurumlar gerekli adımları atarlar.