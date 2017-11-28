'Büyük Patlama (Big Bang) Aslında Hiç Gerçekleşmedi!'

Evrenin oluşumunu temel alan kozmolojik model Bin Bang teorisi, bilim dünyası tarafından geçerliliği kabul gören önemli keşifler arasında yer alır. Fakat yeni tamamlanan bir araştırma, her şeyin başlangıcına ilişkin bildiklerimizi tamamen çöp haline getirebilir.

Evrenimiz günümüzden yaklaşık 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen Big Bang olayı ile genişlemeye başladı ve zamanla galaksiler, yıldızlar ve gezegenler oluştu. Hala oluşuyor. Ancak bilim tartışmayı bilinen gerçekleri sorgulamayı asla elden bırakmıyor. Bu kez sorgulanan ise Bing Bang teorisi olunca, bilim dünyasını karıştıracak tartışmalar yaşanıyor.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Campanias Matematik, İstatistik ve Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nda görev yapan fizikçi Julian C. S. Neves, “Büyük patlamanın hiç gerçekleşmediğine inanıyorum” diyor.

Ancak Neves’in bu sözlerinin içi boş değil. Kendisi yeni yayınlanan bir çalışmayla bu görüşünü destekleyecek bulguları gözler önüne serdi. Araştırmaya göre uzayın ve zamanın oluşması için Big Bang’e ihtiyaç yok.

Bunu yerine, aşırı sıcaklık ve yoğunluktan kaynaklanan evrenin genişleme hareketi temel alınıyor. Neves, “Big Bang teorisi, standart kozmoloji ile evrenin genişleme oranını ölçmek için kozmolojik zamana bağlı bir matematiksel fonksiyon kullanıyor” sözleriyle teoriyi temelinden eleştiriyor.

“Uzay ve zamanın başlangıcında evrenin daha önce bir daralma hareketi yaşadığını ve faz değişiklikleriyle yeniden genişlemeye başladığını öngörüyoruz”

Bu argümanlar, bugünlerde gözlemleyebildiğimiz kara deliklerin davranışından esinleniyorlar. Bir kara deliğin çekirdeği, aşırı yoğun ve sıcaktır dolayısı ile yüksek çekim kuvvetine sahiptir.

Bütün kara deliklerin merkezindeki yer çekimi kuvveti, Einstein'ın görelilik teorisine göre sonsuza ulaştığı noktaya tekillik diyoruz. Neves’e göre kara deliklerin çekirdeklerinde tekillik yok, olay ufku var. Genel görelilikte olay ufku, ışık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi sınırlayan kuşağa denir. Olay ufku, herhangi bir fiziksel incelemede bulunamadığımız bir uzay parçasıdır.

Neves bu sonuçların, devam eden genişleme evresindeki -yani mevcut durumdaki- daralma evresine ait izlerin test edilebileceğini söylüyor. Kendisine göre evren, genişleme ve daralma hareketlerini sürekli olarak yapıyor ve Big Bang, yalnızca bir yalandan ibaret.