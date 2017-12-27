Ortalık Karışıyor: İTÜ’den, Ağaoğlu’na Tesla Yanıtı Geldi!

Ali Ağaoğlu'nun incelenmesi için 6 yıl önce üniversiteye hibe ettiği aracın çürüdüğü iddialarına yönelik haberlere, İTÜ'den yanıt jet hızıyla geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ali Ağaoğlu'nun 6 yıl önce üniversiteye hibe ettiği, ancak otoparkta çürümeye terk edildiğini iddia ettiği Tesla marka otomobille ilgili bir açıklama yaptı.

İTÜ Rektörlüğü adına yapılan açıklamada, "Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ‘ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır.” diyerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Tesla'nın öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı belirtilerek güncel fotoğrafları paylaştı.

Türk geleneklerinde hediyenin geri istenmesi diye bir şey yok!

“Son günlerde bazı yayın organlarında 'Tesla Otoparkta Çürüyor' şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi, Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır.

Aracımızın bugün çekilen fotoğrafını ve videosunu sizlerle paylaşıyoruz ve aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz."

Üniversitenin açıklamasından sonra Ali Ağaoğlu cephesinden henüz yanıt gelmedi. Ancak suların bu noktada durulacağını sanmıyoruz, zira bu polemik birkaç gün daha gündemi meşgul edecek gibi. Siz neler düşünüyorsunuz?