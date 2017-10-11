Google’da yayınlanan Facebook karşıtı reklamlara ABD başkanlık seçimlerinin adı karıştı. Rusya’dan satın alınan Facebook reklamlarının haberleri, Google ve Facebook arasında soğuk savaş başlattı. İki teknoloji devi ve bir süper güç üçgeninde iddialara göre Trump kriziyle başlayan süreç, dünya çapında politik krize doğru evriliyor.

Bugün Google’da Facebook ve Rusya ile ilgili ortak konuları aratırsanız sonuçlar, politik reklamlar olacaktır. Facebook, Google’ın söz konusu arama sonucunda çıkan politik reklamlara bir son vermesi için görüşmeler yapmaya başladı.

Özellikle İngilizce olarak yapılan aramalarda, Facebook’un 2016 yılında Trump’un zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimleri sürecinde Ruslara reklam sattığı söylemleri sonuçlara yansıyor:

Yukarıdaki arama sonuçlarında “Cidden güvenmiyoruz" başlığı altında “Seçimlerin Facebook üzerinde bütünsel olarak korunmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz” ibaresi yer alıyor. Sosyal medya devi, Trump’ın seçilmesi için satın alınan reklamları başta görmezden geldi ve hatta Zuckerberg, iddiaları birinci ağızdan reddetti. Ardından gelişen süreçte 2016 seçimleri baltalama girişiminde bulunan Ruslara reklam sattığı için özer dilemek zorunda kaldı. (İşte basının gücü budur. Kim ne derse desin, ABD seçimlerinin sonuçlarını sosyal medya belirlemiştir)

Elbette Facebook’taki endişeler bununla sınırlı değil. Gelecek yıl ülkemizde yapılacak seçimler dahil dünya üzerinde gündemde olan birçok siyasi değişim söz konusu ve Facebook’un 2.2 milyarı aşkın üyesi var, dolayısı ile insanların kanaatlerini etkilemek için en ideal iletişim kanalı oluyor.

Bir Facebook sözcüsü, “Son zamanlarda topluluğumuzu dünya çapındaki seçim girişimlerinden korumak ve Facebook’taki sivil girişimi teşvik etmek amacıyla 9 aşamalı bir plan yaptık. Geçtiğimiz hafta çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde (Türkiye dahil) reklamlar yayınladık. Yayınlarımız söz konusu planın ana hatlarını açıklayan güven işini ciddiye aldığımızı kanıtlamak amacıyla yapıldı” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz ay Rusya ile bağlantılı Kremlin destekli aktörlerin, ırkçılık ve mülteci krizi ile ilgili siyasi olarak dokunanı yakan çatışmaları destekleyici reklamları Facebook’a yüz binlerce dolar ödeyerek satın aldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Facebook, yoğun bir incelemeye tabi tutuldu ve uzun sürecek kriz döneminin çanları çalmaya başladı.

Başta tüm iddiaları reddeden CEO Mark Zuckerberg, söz konusu siyasi sömürü girişimine destek olmuş gibi göründükleri için özür diledi. Ayrıca bu konuda basının dilini hiç hoş karşılamadığını da belirtti.

Sosyal medya devi ne olursa olsun, siyasi oyunların büyük bir parçası ve kamuoyunu sarsacak hedefli reklamların merkezi haline geldi. Bu durumun altından kalkmak isteyen şirket, Google’daki arama sonuçlarındaki güvenilirlik politikasına ilişkin sonuçları arttırmaya çalışıyor.

Ne olursa olsun, ülkemiz adına oldukça gergin politik süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde, sosyal medyadaki nefret söylemlerinden ve bir siyasi görüşü sahte argümanlarla savunan içeriklerden uzak durmalıyız. Her ne kadar Facebook bunu engellmeye çalışsa da, yakın zamanda çözülecek bir mevzu gibi durmuyor. Dolayısı ile önümüzdeki yıl ülkemzide gerçekleştirecek seçimlerde vereceğimiz oyları, sosyal medyadaki siyasi yönlerdirmelerden etkilenmeden kullanmak zorundayız.