Ortalık Kızışıyor: Apple’ın Sürücüsüz Aracı Görüntülendi!

Otonom araç teknolojisi üzerinde çalıştığı bilinen Apple'ın yeni aracından bir video Twitter'da paylaşıldı. Araç bir isim tarafından dalga kaynağı oldu.

Apple’ın da sürücüsüz araçlar üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu. Project Titan adı verilen çalışmanın bir ürünü dün gece ilk kez Twitter’da paylaşıldı.

Aracın üzerinde yer alan ve “Apple tarzı” beyaz plastikle kaplanmış sensörler, 6 tane Velodyne üretimi LIDAR, bir kaç radar ünitesi ve kameralardan oluşuyor. Videoyu paylaşan MacCallister Higgins, otonom araçlar üzerinde çalışan Voyage şirketinin kurucusu. Higgins, araçla ilgili Twitter’da paylaşım yaparken ona “The Thing” yani “Şey” diyerek üzerinde sensörlerinb büyüklüğü ve çirkinliğiyle dalga geçti.

Aracın görüntüsünü şimdiki teknolojinin modern otonom araçlarıyla kıyasladığınız zaman açıkça görülebiliyor ki Apple daha teknolojinin başında yer alıyor. Bir Tesla’ya ya da Waymo aracına baktığınızda dışardan herhangi bir sensör görmeniz mümkün değilken Apple’ın aracında sensörler, arabadan önce görülüyor.

Higgins’e cihazın işlem gücünü oluşturan bilgisayarla ilgili bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda ise cevap “pek bilgim yok ancak konum olarak muhtemelen tavanda sensörlerin yanında yer alıyordur” denildi. Diğer otonom araçlarda işlem birimleri çoğunlukla oldukça geniş bir alan sunan bagajda yer alıyor.

Bu yılın başlarında Apple’ın California sokaklarında otonom araç denemeleri için izin istemesiyle birlikte çalkalanmaya başlayan sektör, firmanın ilk aracıyla sakinleşmiştir diye düşünüyoruz. Temmuz ayında CEO Tim Cook’un bir röportajında ise firmanın otonom sistemler üzerinde çalıştığı onaylanmıştı. Bunun anlamı kısaca Apple logolu bir araç görmeyeceğimiz ancak farklı marka araçlarda Apple’ın yazılımını göreceğiz olarak düşünülebilir.