Cihaza yerleştirilen bir yazılımla saldırganlar, nerede olduğunuzu, konum değişiminizi uzaktan takip edebilirler.

Akıllı telefonunuzdaki (ya da başka bir cihazda) zararlı yazılımlar konumunuzu ya da oda içerisindeki hareketlerinizi takip etmek için kullanılabilirler. Bu tip cihazları aktif ses tarama sistemlerine dönüştüren bir program oluşturan Washington Üniversitesi araştırmacılarının vardıkları sonuç bu.

CovertBand olarak bilinen yazılım, bir cihazın hoparlörlerini kullanarak 18-20 kHz aralığındaki tekrarlı akustik atışları hoparlörde ses olarak çalıyor. Bu sesler başkalarınca duyulabileceği için, şarkı ya da farklı seslerle kamufle ediliyorlar. Cihazın mikrofonları, üretilen ses atışlarının odada bulunan kişi ya da nesnelerden dönen yansımalarını topluyor.

Bu takip işlemi örneğin bir telefon ya da tablet üzerinden yapılıyorsa, herhangi bir hareket tespit edildiğinde, uzaktaki saldırgan cihaz tarafından haberdar ediliyor.

Ek olarak zararlı yazılım olarak herhangi bir cihaza yerleştirilmemiş olsa bile, bir bina içerisindeki ince duvarlar arasından da geçiş yapabiliyor. Bu demektir ki bir saldırgan, herhangi bir evdeki CovertBand yazılımını kullanan akıllı TV’nin sesi üzerinden bitişik binadaki bir başka kişinin hareketlerini takip edebilir.

Söz konusu teknoloji teorik aşamada olmakla birlikte, makine öğrenimi sistemlerinin uygulanması ile yakında çok daha fazla şeyi yapabileceğine inanılıyor.

Profesör Tadayoshi Kohno “Her zaman kötü çocuklardan bir adım önde olmak istiyoruz. Yani, kullanıcıların bilgilerini toplamaya çalışan saldırganlardan. Neyin mümkün olduğuna ve insanların haberdar olmadıkları olası uygulamaların neler olabileceğine dair eğitim veriyoruz. Böylece farkındalık oluşturarak, bunlara karşı önlemler alınabilir” diyor.

Konuyla ilgili bilgi içerici bir videoyu aşağıda seyredebilirsiniz.