Yeni bir sızıntı, Galaxy Note 8'in ekranının basınca duyarlı olacağını söylüyor.

Güney Kore'de ortaya çıkan bir belge, Samsung Galaxy Note 8'in 'force touch' teknolojisi ile geleceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa cihaz, onu dokunduğumuzda basıncı algılayacak ve farklı basınç uyguladığımızda farklı tepkiler verecek. Bu da kullanıcının telefon deneyimini geliştirmesine ve tek ekranda daha fazla seçeneğe ulaşmasına olanak sağlayacak.

Daha çok 3D Touch olarak bilinen teknolojinin şu anda en bilinen temsilcisi iPhone'lar. Ancak birçok farklı telefon üreticisi de bu teknolojiyi kullanmakta. Samsung ise Galaxy S8 ile birlikte 'force touch' teknolojisini ilk kez kullanmıştı. Basınca duyarlı 'home' butonu, size farklı seçeneklere erişim imkanı sunuyordu.

Note 8 sahiplerinin, 'home' butonu dışında ekranda farklı kısayollar ya da seçenekler açmak için de ekrana daha güçlü basmaları yetecek. Ayrıca S-Pen araçlarının bulunduğu komut menüsüne de force touch ile ulaşmak mümkün olabilir. Elbette bu raporun gerçekliğini bilmiyoruz.

Note 8, 23 Ağustos'ta görkemli bir tanıtım etkinliğinde görücüye çıkacak. Cihaz hakkındaki en net bilgileri ancak o zaman alabileceğiz. Telefonun satışlarının 15 Eylül'de başlaması bekleniyor.